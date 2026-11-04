La llegada del papa León XIV disparó las búsquedas turísticas en Luján y Córdoba

Las consultas de alojamiento crecieron más de 500% en Luján y 400% en Córdoba durante el período previsto para la visita del papa León XIV a la Argentina.

El turismo registró un fuerte aumento en los principales destinos que recorrerá el papa León XIV durante su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Luján y Córdoba concentraron los mayores incrementos en las búsquedas de alojamiento, según datos de Airbnb procesados por la Agencia Noticias Argentinas.

En Luján, las consultas crecieron más del 500% interanual, mientras que en Córdoba aumentaron un 400% en comparación con el mismo período del año anterior. Ambas ciudades serán las últimas paradas del viaje: Córdoba está prevista para el 10 de noviembre y Luján, para el 11.

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Predominan los visitantes argentinos

La mayoría de las personas que buscaron alojamiento para esas fechas son de origen argentino y representan más del 40% del total. Entre los viajeros internacionales se destacan los brasileños, con el 20% de las consultas, seguidos por los estadounidenses, con el 10%, y los chilenos, con menos del 10%.

Las búsquedas también muestran una prevalencia de los viajes grupales sin menores, que reúnen más del 70% del total registrado en la plataforma. Dentro de esa tendencia, las estadías en pareja aumentaron más del 40% y las de grupos de tres o más adultos, un 20%. Los viajes familiares o con menores representan más del 10%.

Más consultas para viajar a Uruguay

El desplazamiento vinculado con la visita papal también alcanzó a Uruguay. Las búsquedas realizadas por argentinos para alojarse en Montevideo y Paysandú durante el paso de León XIV aumentaron casi un 200% interanual.

La Ciudad de Buenos Aires fue el principal punto emisor de esas consultas. Desde Airbnb señalaron que el fenómeno muestra cómo los grandes acontecimientos culturales pueden impulsar la movilidad de personas y generar oportunidades para las comunidades anfitrionas.

Según el cronograma informado, el papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el 11 de noviembre inclusive.