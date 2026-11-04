San Luis: los bancos no atenderán durante tres días consecutivos

La interrupción incluirá el Día del Trabajador Bancario, un feriado nacional y una jornada no laborable para el sector. Las operaciones digitales seguirán disponibles.

Los bancos de San Luis y del resto del país no brindarán atención presencial durante tres jornadas consecutivas. La actividad en las sucursales continuará con normalidad hasta el jueves y se retomará el miércoles siguiente.

La interrupción se debe a la combinación del Día del Trabajador Bancario, que se conmemora este viernes; el feriado nacional del lunes; y una jornada no laborable para el sector bancario prevista para el martes, en el marco de la visita del Papa León XIV a la Argentina.

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El secretario general de la Asociación Bancaria de San Luis, Hugo Ojeda, confirmó el cronograma y explicó que durante esos días no habrá atención presencial en las sucursales.

Qué operaciones estarán disponibles

Durante las jornadas sin atención presencial, las operaciones digitales funcionarán normalmente. Los usuarios podrán realizar transferencias y utilizar los servicios de home banking y las aplicaciones de las entidades financieras.

La disponibilidad de efectivo dependerá de la recarga de los cajeros automáticos que realice cada institución. Por ese motivo, quienes necesiten retirar dinero podrán hacerlo a través de las terminales, aunque el servicio estará sujeto a los fondos disponibles en cada cajero.

La celebración por el Día del Trabajador Bancario

Ojeda también se refirió a la conmemoración de este viernes y señaló que el sector realizará una celebración para reconocer el trabajo de sus integrantes.

“Festejaremos el día porque los compañeros se lo merecen. Todo el año trabajan y no fue un año fácil. Haremos una fiesta”, expresó.