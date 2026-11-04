IOSFA: advierten que el cierre de delegaciones dejaría sin atención presencial a más de 3.600 afiliados en Villa Mercedes

Damián Marcantonio, secretario general adjunto de PECIFA, confirmó en VMI Radio 88.1 que las dependencias de Villa Mercedes, San Luis y Merlo están alcanzadas por el proceso de cierre previsto para el 30 de noviembre.

Damián Marcantonio, secretario general adjunto de PECIFA, confirmó en VMI Radio 88.1 que las dependencias de Villa Mercedes, San Luis y Merlo están alcanzadas por el proceso de cierre previsto para el 30 de noviembre. El gremio denuncia despidos, cambios en las condiciones laborales y dificultades en las prestaciones médicas.

La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) genera preocupación entre trabajadores y afiliados de todo el país. En la provincia de San Luis, la reorganización podría provocar el cierre de tres puntos de atención presencial y afectar a miles de beneficiarios.

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Durante una entrevista telefónica en El Potenciómetro, el programa conducido por Daniel Arce en VMI Radio 88.1 FM, el secretario general adjunto de la Unión del Personal Civil de las Fuerzas Armadas (PECIFA), Damián Marcantonio, explicó el alcance de las medidas, denunció irregularidades en la situación contractual de los empleados y anticipó presentaciones judiciales para intentar frenar los cierres.

El dirigente sostuvo que la dependencia de Villa Mercedes, ubicada en las inmediaciones del cuartel de Bomberos, atiende a más de 3.600 afiliados y familiares, quienes podrían perder la posibilidad de realizar personalmente sus trámites y consultas.

Tres dependencias de San Luis, alcanzadas por el cierre

Marcantonio señaló que el proceso de reorganización contempla el cierre de las oficinas de atención de Villa Mercedes, San Luis capital y Merlo, con fecha prevista para el próximo 30 de noviembre de 2026.

La situación adquiere particular importancia en Villa Mercedes por la cantidad de beneficiarios que utilizan el servicio para gestionar autorizaciones, prestaciones médicas, medicamentos y otros trámites administrativos.

Según explicó el representante sindical, los trabajadores de algunas delegaciones ya habrían perdido acceso a sistemas informáticos utilizados para gestionar medicamentos de alto costo, reclamos y otras prestaciones.

El cierre de oficinas también afectaría a personas mayores y afiliados con dificultades para utilizar plataformas digitales, quienes habitualmente reciben asesoramiento personalizado.

De concretarse las medidas anunciadas, los beneficiarios tendrían que recurrir a canales de atención a distancia o a los mecanismos alternativos que dispongan las nuevas autoridades.

Sin embargo, todavía no se cuenta con información oficial suficiente sobre cómo se reemplazará la atención presencial en las tres localidades puntanas.

Qué establecen los decretos que reorganizan IOSFA

La disolución del instituto fue dispuesta originalmente mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026, publicado el 6 de febrero de este año.

Esa normativa creó dos nuevas entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), dependiente del Ministerio de Defensa, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.

Posteriormente, el DNU 1286/2026, publicado en el Boletín Oficial el 28 de octubre, modificó las condiciones de transferencia del personal.

La nueva disposición establece que el directorio de OSFA determinará los puestos de trabajo necesarios y seleccionará al personal de IOSFA que será incorporado a la nueva estructura.

Respecto de quienes no resulten transferidos, el administrador del organismo en liquidación deberá evaluar su situación y adoptar las medidas correspondientes de acuerdo con el régimen jurídico aplicable.

El Gobierno fundamentó la modificación en la necesidad de adecuar la estructura administrativa a la nueva cantidad de beneficiarios, reducir gastos y garantizar la sostenibilidad financiera de la cobertura sanitaria.

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El gremio denuncia más de 700 despidos y cambios contractuales

Uno de los aspectos más preocupantes planteados por Marcantonio durante la entrevista es la situación de los trabajadores civiles.

El dirigente afirmó que el sindicato tiene conocimiento de más de 700 desvinculaciones notificadas en distintas provincias, mientras continúa el proceso de reorganización.

Además, cuestionó una disposición administrativa que, según su explicación, habría modificado la situación laboral de 2.162 empleados que habían sido reconocidos como integrantes de la planta permanente.

De acuerdo con la denuncia gremial, esos trabajadores fueron posteriormente considerados contratados y recibieron notificaciones de finalización de sus vínculos laborales con fecha 30 de noviembre.

PECIFA sostiene que la modificación unilateral vulnera derechos laborales adquiridos y anticipó que buscará su revisión judicial.

Estas cifras corresponden a información proporcionada por la organización sindical y no constituyen, por el momento, un balance oficial definitivo de desvinculaciones.

La situación también fue denunciada formalmente por PECIFA ante la Secretaría de Trabajo el 2 de noviembre, mediante una presentación en la que solicitó preservar los puestos laborales y suspender las medidas cuestionadas.

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Farmacias, centros médicos y auditorías también están afectados

La reorganización no se limita a las oficinas administrativas.

Según informó el portal especializado InfoGremiales, el administrador Gonzalo Secchi emitió un memorándum fechado el 30 de octubre para iniciar el cierre de distintas dependencias y establecimientos de IOSFA.

La documentación contempla la clausura de delegaciones, centros de atención al afiliado, centros médicos propios y dependencias de auditoría, con determinadas excepciones.

El objetivo administrativo es avanzar con el cese de actividades de los establecimientos alcanzados hacia el 30 de noviembre.

InfoGremiales

Marcantonio también advirtió sobre el futuro de las farmacias propias de la institución, que ofrecen medicamentos y descuentos específicos para los beneficiarios.

Durante la entrevista señaló que numerosos establecimientos dejarían de funcionar como parte de la reestructuración.

Preocupación por la entrega de medicamentos y la continuidad de tratamientos

Más allá de las consecuencias laborales, el representante de PECIFA puso especial atención en las dificultades que, según afirmó, ya atraviesan algunos afiliados para acceder a prestaciones sanitarias.

Entre los problemas mencionó demoras en autorizaciones médicas, interrupciones de tratamientos y dificultades para obtener medicamentos de alto costo.

El dirigente aseguró que existen pacientes oncológicos que llevan varios meses sin recibir medicación. Se trata de una denuncia expresada durante la entrevista, cuya magnitud no fue verificada de manera independiente.

Marcantonio cuestionó además la posibilidad de reemplazar progresivamente la atención presencial por mecanismos exclusivamente digitales.

Desde su perspectiva, esta modalidad podría complicar especialmente a los beneficiarios que necesitan asesoramiento para realizar trámites, solicitar medicamentos o resolver problemas con los prestadores.

No obstante, la disolución de IOSFA no significa la eliminación de la cobertura de salud. La normativa establece la transferencia de beneficiarios a las nuevas obras sociales y contempla la continuidad asistencial durante la transición para quienes reciben tratamientos que no pueden interrumpirse.

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La principal incertidumbre planteada por el gremio se relaciona con la implementación práctica de estos mecanismos y la atención de los afiliados en las localidades donde dejarían de funcionar oficinas.

PECIFA prepara medidas judiciales y una movilización nacional

Frente a las decisiones administrativas, PECIFA inició una serie de acciones sindicales y legales.

Marcantonio explicó que la organización está asesorando a los trabajadores afectados para presentar impugnaciones administrativas y recursos contra las modificaciones de sus condiciones laborales.

También anunció la preparación de medidas cautelares ante la Justicia Federal para solicitar la suspensión de cierres y preservar la continuidad de las relaciones laborales.

En paralelo, el sindicato declaró el conflicto colectivo ante la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, solicitó una instancia de conciliación obligatoria y dispuso asambleas permanentes.

La organización también evalúa realizar un paro y una movilización frente al Ministerio de Defensa, antes de la fecha prevista para los cierres.

La presentación formal del gremio confirma el pedido de intervención de las autoridades laborales, aunque todavía no establece una fecha definitiva para las medidas de fuerza.

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Una fecha decisiva para trabajadores y afiliados

El 30 de noviembre de 2026 aparece como el próximo plazo determinante para la reorganización de IOSFA.

Mientras el Gobierno nacional avanza con la implementación de las nuevas estructuras de cobertura sanitaria, los trabajadores buscan preservar sus fuentes laborales y los afiliados esperan precisiones sobre la continuidad de los servicios.

En Villa Mercedes, San Luis y Merlo, la principal preocupación se concentra en el futuro de la atención presencial y en los mecanismos que permitirán continuar los tratamientos, gestionar medicamentos y resolver trámites médicos.

El desarrollo del conflicto sindical y las eventuales resoluciones administrativas o judiciales serán determinantes para establecer el alcance definitivo de los cierres anunciados.

Fuentes consultadas