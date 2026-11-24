El desborde del Río Quinto afecta a la Ruta Nacional 7 en El Ensanche, mientras que la crecida del Río Nuevo mantiene interrumpida la circulación en la Ruta Provincial 1.

La crecida de cursos de agua provocó cortes totales en dos rutas de la provincia de San Luis. La interrupción afecta a la Ruta Nacional 7, a la altura del sector El Ensanche, y a la Ruta Provincial 1, en el kilómetro 130.

En la Ruta Nacional 7, kilómetro 722, se produjo el desborde del Río Quinto. Personal de la Comisaría de Justo Daract trabaja en el lugar y se mantiene interrumpida por completo la circulación.

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Los vehículos que circulan en sentido este-oeste, desde Buenos Aires hacia San Luis, deben desviarse por Villa Salles hasta la Ruta 55 y luego retomar la Ruta 7.

En sentido oeste-este, el desvío indicado es hacia la Ruta Nacional 8, luego por la Ruta 14, hasta volver a la Ruta 7.

Continúa el corte en la Ruta Provincial 1

Además, continúa el corte total de circulación en la Ruta Provincial 1, kilómetro 130, debido a la crecida del Río Nuevo.

Se solicitó a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal que trabaja en ambos sectores y evitar intentar cruzar los tramos afectados.