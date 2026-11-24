La localidad del departamento Belgrano conmemora su aniversario este martes en la Plaza Juan W. Gez, con un acto protocolar, desfile cívico y presentaciones artísticas.

Nogolí celebra este martes sus 158 años de historia con una jornada dedicada a las tradiciones, la identidad y las expresiones culturales de la localidad ubicada en el norte de la provincia de San Luis.

El encuentro popular se realizará en la Plaza Juan W. Gez y comenzará a las 17 con el Te Deum y un acto protocolar. Media hora más tarde se llevará a cabo el desfile cívico, con la participación de la Escuela N°25 “Justo J. de Urquiza”, vecinos e instituciones.

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Una programación con música y danzas

La celebración continuará con las presentaciones de Gonzalo Rojas, Constantino Funes, Martina Molina, Jonás Guzmán, Luna y Tobías, La Cautana, el Ballet Virgen del Rocío y la Academia de Folclore Suspiros del Alma.

El cierre estará a cargo de Nahuel y La Energía Tropical, con una propuesta bailable prevista para coronar una jornada de encuentro familiar y comunitario.

El Municipio del departamento Belgrano convocó a residentes y visitantes a participar de una actividad que tendrá como protagonistas a la música folclórica, las danzas, las celebraciones populares y otras expresiones vinculadas con la memoria colectiva del pueblo.

El dique Nogolí, uno de los atractivos naturales

Además de su patrimonio cultural, la localidad se caracteriza por sus paisajes serranos, calles tranquilas, vegetación y panorámicas de las sierras. Entre sus principales atractivos se encuentra el dique Nogolí, un espacio asociado con la naturaleza, la recreación y el descanso.

La zona ofrece alternativas vinculadas con el turismo de naturaleza, las actividades al aire libre y el contacto con el paisaje. El entorno es presentado como una opción para quienes buscan recorrer caminos del interior provincial y disfrutar de la tranquilidad de los destinos sanluiseños.

La identidad local también se expresa en las reuniones familiares, los sabores criollos y las costumbres que se mantienen vivas a través de las celebraciones comunitarias.