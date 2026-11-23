El procedimiento estuvo a cargo del Departamento de Investigaciones de Villa Mercedes y se realizó por disposición de la Fiscalía de Instrucción Penal N.º 1.

Un hombre de 39 años fue detenido este lunes 23 de noviembre en Villa Mercedes, en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal agravado.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Departamento de Investigaciones de Villa Mercedes (DG-13), por disposición de la Fiscalía de Instrucción Penal con intervención en Contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores N.º 1.

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La detención se concretó en calle Ramón Valdez, entre Nelson y Tallaferro, luego de que los efectivos localizaran al sospechoso.

Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Las actuaciones correspondientes continúan.