El cantautor de 79 años comunicó que atraviesa un cuadro viral tras su presentación en el Teatro Ópera y llevó tranquilidad a sus seguidores.

Víctor Heredia contó que atraviesa un COVID y explicó que por ese motivo estuvo menos activo en las redes sociales. El cantautor de 79 años comunicó la situación a través de Instagram y señaló que intenta recuperarse.

“No respondo mucho porque estoy tratando de superar un COVID que me contagié apenas terminado el Teatro Ópera”, escribió Heredia. El contagio se produjo después de su presentación del 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, donde ofreció el espectáculo Desde Paso del Rey, un recorrido por sus 60 años de trayectoria.

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El mensaje que compartió durante su recuperación

Junto con el anuncio, el músico publicó un video que le había enviado un amigo uruguayo. En la grabación, un músico callejero ciego interpreta No me dejes caer en una estación del subte porteño.

La escena conmovió a Heredia, quien la compartió junto con su propia versión de la canción. “Me dijo que la vida es poesía pura. Tiene razón. Justo ahora cuando de verdad la necesito”, expresó.

El antecedente de salud de Víctor Heredia

En abril de 2024, el cantautor había sido internado en terapia intensiva en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro por un cuadro de neumonía e insuficiencia cardíaca.

Según se informó entonces, Heredia acudió al centro médico tras sentir dolores en el pecho. Los estudios detectaron una arritmia y quedó internado para recibir atención. Después de una semana en terapia intensiva, pasó a una habitación común y continuó con su recuperación.

Su regreso a los escenarios

En los últimos meses, Heredia retomó las presentaciones en vivo después de un período de menor actividad. Su show en el Teatro Ópera fue una de las fechas de ese regreso, que también incluyó presentaciones en Córdoba, Rosario y Montevideo.

Además, tiene previsto participar en enero de 2027 del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, donde celebrará los 60 años de su primera presentación en ese escenario.