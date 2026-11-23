El agua atraviesa la carpeta asfáltica en al menos dos puntos del tramo entre Juan Jorba y La Punilla, en el sector conocido como Río Nuevo.

Al menos dos cortes se registran en la Ruta Provincial N.º 1, entre Juan Jorba y La Punilla, debido a las fuertes correntadas generadas por la crecida de ríos y arroyos cercanos.

El agua atraviesa la carpeta asfáltica en distintos puntos del sector conocido como Río Nuevo e impide el tránsito de vehículos. Las condiciones actuales no permiten circular con seguridad por ese tramo.

Publicidad

Ante esta situación, personal de la Policía de San Luis trabaja en la zona para advertir a los conductores sobre los cortes y brindar asistencia a las personas que quedaron entre los sectores interrumpidos.

Hasta el momento, no se registran accidentes de tránsito relacionados con la situación.

Se solicita a los conductores extremar las precauciones, respetar las indicaciones del personal policial y evitar intentar cruzar los sectores afectados por la corriente de agua.