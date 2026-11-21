Matías Leguizamón y Juan José Servín fallecieron por las heridas sufridas durante el estallido ocurrido el 13 de noviembre en Lanús. La Justicia investiga las causas.

Una explosión ocurrida en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, provocó la muerte de dos trabajadores de la empresa tercerizada Exgadet. Con estos decesos, ya son cuatro los operarios fallecidos por el siniestro registrado el 13 de noviembre.

Fuentes judiciales confirmaron que una de las víctimas fue Matías Leguizamón, un operario santiagueño de 33 años que murió después de permanecer internado por las lesiones sufridas durante el estallido.

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La otra víctima fue Juan José Servín, quien falleció durante la mañana en la clínica Solís de San Justo.

Las otras dos víctimas

Los primeros trabajadores fallecidos eran operarios de Metrogas: Marcelo García, de 47 años, y Néstor Julián D’Alessandro.

García fue encontrado sin vida en el lugar de la explosión. Su identidad fue confirmada mediante un cotejo de ADN realizado a partir de estudios genéticos obtenidos por la Fiscalía. El hombre era padre de dos niños, de 6 y 8 años, y su familia lo buscaba desde el día del hecho.

D’Alessandro murió durante la madrugada del jueves 19 de noviembre, luego de permanecer internado en grave estado en el sanatorio Fitz Roy de la Ciudad de Buenos Aires. El trabajador había sufrido lesiones durante el estallido.

La investigación judicial

El episodio ocurrió el viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada, en el partido de Lanús. La Justicia investiga las circunstancias del hecho y procura determinar las responsabilidades vinculadas con la explosión.

Tras las primeras muertes, el municipio de Lanús había decretado 72 horas de duelo. Además, el Ministerio de Trabajo bonaerense expresó sus condolencias a las familias de García y D’Alessandro y manifestó su solidaridad con el sindicato STIGAS y la comunidad afectada.