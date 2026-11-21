El litro de súper en la Ciudad de Buenos Aires pasó de $1.566 a $2.090 entre enero y octubre, mientras que la simulación vinculada al Brent alcanzó $2.967 en el promedio mensual.

La nafta súper de YPF en la Ciudad de Buenos Aires cerró octubre de 2026 un 27% por debajo de un precio contrafáctico calculado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) a partir de la evolución del barril de petróleo Brent.

El informe, elaborado el 18 de noviembre, comparó el precio efectivo en las estaciones de YPF de la Capital Federal, convertido a dólares según el tipo de cambio mayorista del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con una simulación que tomó como referencia inicial un Brent de US$88 por barril.

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El estudio aclara que ese valor simulado no representa un precio internacional único de la nafta ni un monto efectivamente cobrado a los consumidores.

Cómo evolucionó el precio durante el año

Entre el 1 de enero y el 31 de octubre, el litro de nafta súper pasó de $1.566 a $2.090, lo que implicó una suba nominal del 33,5%. Según el informe, la mayor parte del incremento se concentró en marzo.

En términos de dólares, el precio pasó de US$1,43 el 1 de abril a US$1,37 al cierre de octubre. En ese período, el Brent alcanzó los US$138,21 el 7 de abril, descendió a US$68,53 el 2 de julio y terminó el último día hábil de octubre en US$120,15.

De acuerdo con el IARAF, el precio contrafáctico superó al efectivo en 171 de los 214 días analizados.

La diferencia entre el promedio mensual y el cierre de octubre

En octubre, el promedio mensual del precio efectivo fue de $2.090 por litro, mientras que el valor surgido de la simulación llegó a $2.967. Este último resultó aproximadamente un 42% superior al precio observado en las estaciones de servicio.

La comparación de cierre de mes en dólares fue diferente: US$1,37 para el precio efectivo frente a US$1,88 para el simulado. Sobre esa base, el IARAF calculó una diferencia del 27% por debajo del valor contrafáctico.

El informe advierte que se trata de comparaciones con fechas, bases y denominadores distintos, por lo que ambos porcentajes no deben confundirse.

La relación se invirtió en junio y julio

La evolución no fue uniforme durante todo el período. En abril, el promedio efectivo fue de $1.999 frente a $2.662 simulados, mientras que en mayo se ubicó en $2.019 contra $2.466.

En junio y julio, el retroceso del precio del crudo invirtió la relación: el valor efectivo fue de $2.034 frente a $1.967 simulados en junio, y de $2.038 contra $1.930 en julio.

En septiembre, la brecha volvió a ampliarse, con un promedio de $2.079 para el precio efectivo y de $2.696 para el valor calculado por la simulación.