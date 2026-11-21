El movimiento ocurrió a 129 kilómetros de profundidad y también fue percibido en otras regiones peruanas y en Ecuador. No se reportaron daños personales ni materiales hasta el momento.

Un sismo de magnitud 6,7 sacudió este viernes por la noche la región de Junín, en el centro de Perú, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Hasta el momento, no se reportaron daños personales ni materiales.

El movimiento telúrico se registró a 129 kilómetros de profundidad, aproximadamente a 300 kilómetros al este de Lima, la capital peruana. El IGP le asignó una intensidad de V en Junín, de acuerdo con la escala que mide la fuerza con la que el fenómeno fue percibido por la población.

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El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) indicó que el temblor fue sentido entre moderado y fuerte y que también alcanzó a las regiones de Áncash, Lima, Ica, Ucayali, Pasco, Huánuco y Callao. Además, el movimiento fue percibido en Ecuador.

Recomendaciones ante posibles réplicas

Ante la posibilidad de nuevas réplicas, el Indeci recomendó a la ciudadanía mantener la calma, tener preparada una mochila de emergencia y ubicar las zonas seguras, tanto dentro como fuera de las viviendas.

En julio de este año, otro sismo de magnitud 5,1 había dejado cinco muertos, 71 heridos y 2.764 damnificados también en el departamento de Junín, según datos de ese organismo.