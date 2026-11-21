El mediocampista de Boca habló antes del partido decisivo ante Atlético Mineiro y destacó la importancia del encuentro para su carrera y para el club.

Leandro Paredes palpitó la final de la Copa Sudamericana y aseguró que no siente presión antes del partido que Boca disputará frente a Atlético Mineiro. “No siento que tengamos presión. Tenemos que disfrutar lo que estamos pasando y se lo trato de transmitir a mis compañeros”, afirmó el mediocampista.

En declaraciones realizadas el 20 de noviembre, el jugador de la Selección argentina remarcó que la previa se afronta “con las mismas ganas” que otras definiciones importantes que le tocó disputar.

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“Es especial porque es mi club, del cual soy hincha. Este es el partido más importante desde mi vuelta”, sostuvo Paredes al referirse al significado que tiene la final en su regreso a la institución.

La situación de Atlético Mineiro

El mediocampista también fue consultado por el presente de Atlético Mineiro, que atraviesa una racha de siete partidos sin ganar y viene de perder el clásico frente a Cruzeiro.

“Sabemos y somos conscientes del momento que atraviesan, pero no creo que influya demasiado en una final”, señaló Paredes, quien evitó considerar ese antecedente como un factor determinante para el encuentro.

El mensaje para los jugadores más jóvenes

Paredes destacó además su rol como referente dentro del plantel de Boca y explicó cómo intenta acompañar a los futbolistas más jóvenes antes de una instancia decisiva.

“Yo trato de transmitir siempre confianza, que traten de disfrutar cada momento porque no es fácil pasar por el momento que estamos pasando”, expresó.

En ese contexto, también se refirió a las expectativas que genera la posibilidad de que Boca corte una sequía internacional de 18 años. “Estamos en el equipo más grande de Sudamérica y se lo trato de transmitir a mis compañeros”, afirmó.

La final representa para Boca la oportunidad de volver a conquistar un título internacional después de ese período sin consagraciones, según el contexto presentado en la previa del encuentro.