El temporal registró ráfagas de hasta 140 kilómetros por hora y afectó a San Francisco, Calchín Oeste, General Cabrera y General Deheza.

Un intenso temporal de viento y lluvia provocó graves daños materiales durante la madrugada del viernes en distintas localidades de Córdoba, donde se registraron ráfagas de hasta 140 kilómetros por hora, inundaciones, evacuaciones y extensos cortes de energía eléctrica.

La situación más crítica se produjo en San Francisco, en el este provincial. Las fuertes ráfagas derribaron árboles, dañaron viviendas y provocaron el colapso de estructuras. Al menos cinco vehículos estacionados sobre la calle Santa Fe quedaron aplastados por escombros tras el derrumbe de paredes y techos.

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El fenómeno comenzó cerca de las 4 de la madrugada y afectó numerosos sectores de la ciudad. En la plaza principal, varios árboles fueron arrancados de raíz, mientras que en distintos barrios se reportaron voladuras de techos y daños en viviendas.

Según información difundida por el Gobierno de Córdoba, las ráfagas oscilaron entre los 90 y los 140 kilómetros por hora. El temporal impactó sobre ocho subestaciones eléctricas y dejó sin suministro a cerca del 70% de San Francisco.

Ante la emergencia, el municipio activó un comité de crisis y desplegó un operativo conjunto con Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía de Córdoba y personal de la Guardia Local para asistir a los damnificados y despejar las calles obstruidas por árboles y escombros.

Daños e inundaciones en otras localidades

En Calchín Oeste, un fenómeno compatible con una cola de tornado provocó voladuras de techos, caída de árboles, daños en galpones y afectaciones en el tendido eléctrico. La localidad quedó sin servicio de energía, aunque las autoridades informaron que no hubo personas heridas.

En el centro-sur provincial, las lluvias provocaron inundaciones en General Cabrera y General Deheza. En ambas localidades fue necesario evacuar vecinos por el ingreso de agua en zonas urbanas y se suspendieron las actividades escolares.

En General Cabrera, el desborde de canales de desagüe afectó especialmente a los barrios Argentino, Pueblo Nuevo y Las Lomitas. Parte de las personas evacuadas fue alojada en establecimientos educativos y centros de salud, mientras que otras familias se trasladaron a domicilios de allegados.

General Deheza también registró anegamientos importantes y evacuaciones preventivas. Las autoridades locales suspendieron las clases y desplegaron tareas de mantenimiento y drenaje en los sectores más comprometidos.

Lluvias intensas y cortes en la Ruta Nacional 158

Los registros pluviométricos ubicaron a General Deheza y General Cabrera entre las zonas más afectadas, con acumulados de 117 milímetros en las últimas 24 horas. Luego se ubicaron Villa El Chacay-Río Colecitas, con 66,4 milímetros; Punta del Agua, con 66; Chaján, con 63; y Las Perdices, con 60,2 milímetros.

La circulación vial también se vio afectada. La Ruta Nacional 158 permaneció con cortes totales a la altura del kilómetro 260, entre Las Perdices y General Deheza, debido a la acumulación de agua sobre la calzada. Se implementaron desvíos mientras los equipos de emergencia trabajaban en la limpieza y el retiro de ramas y árboles caídos.

Por instrucción del gobernador Martín Llaryora, el secretario General de Gobierno, Gustavo Brandán, y el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres, mantuvieron comunicación con los intendentes de las localidades afectadas para coordinar la asistencia y el envío de recursos.

Personal de Desarrollo Social, Recursos Hídricos, Gestión de Riesgo, Protección Civil, bomberos voluntarios y fuerzas de seguridad continuaba con las tareas de asistencia, evaluación de daños y restablecimiento de servicios. El Gobierno de Córdoba informó que mantiene un monitoreo permanente de la situación.