La Tesla Cybertruck fue exhibida durante el lanzamiento de la marca en Argentina, aunque por el momento no está previsto que se comercialice en el país.

Tesla exhibió en Buenos Aires una Cybertruck decorada con un león rugiente en su parte trasera, en un guiño al presidente Javier Milei. La presentación se realizó durante el lanzamiento oficial de la operación comercial de la compañía de Elon Musk en la Argentina.

La camioneta no es negra, como había imaginado el mandatario en una entrevista con Bloomberg, pero incorpora el símbolo que Milei utiliza desde sus comienzos en la política. “Si yo me tuviera que comprar un auto para mí, me gustaría tener el Cybertruck”, había dicho el Presidente a fines de septiembre.

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En esa oportunidad, Milei también había expresado su deseo de circular por Buenos Aires con una unidad “todo pintado de negro y un león dorado”. La versión exhibida por Tesla incluyó el león, aunque no cumplió con el color mencionado por el jefe de Estado.

La llegada de Tesla a la Argentina

El acto de lanzamiento se realizó en La Boca y contó con la participación de Milei, funcionarios nacionales, autoridades porteñas, invitados y ejecutivos de la empresa. Musk intervino por videollamada desde un avión y expresó: “Es una alegría poder compartir Tesla con todos ustedes y establecernos allí. Esperemos que disfruten nuestros autos”.

Durante la presentación, el Presidente defendió la apertura comercial y sostuvo que la competencia entre marcas fomenta la innovación y reduce los precios. También cuestionó las restricciones comerciales que, según afirmó, limitaron durante décadas las opciones disponibles para los consumidores argentinos.

En esta primera etapa, Tesla comercializará en el país las tres versiones del sedán Model 3 y las dos variantes del SUV Model Y. La Cybertruck no forma parte, por el momento, de la oferta local.

Las características de la Cybertruck

La Cybertruck fue presentada por Musk en 2019 y sus entregas comenzaron en diciembre de 2023. Se trata de una de las primeras pick-ups eléctricas de producción en serie del mercado estadounidense.

El vehículo se distingue por su carrocería de acero inoxidable, sus líneas rectas y sus formas angulares. La caja de carga también presenta un diseño diferente al tradicional, ya que sus laterales descienden en ángulo desde la cabina hacia la parte trasera.

En Estados Unidos se ofrece en tres configuraciones, todas con tracción integral. Según la versión, la autonomía se ubica aproximadamente entre los 500 y los 525 kilómetros con la batería completa.

Los antecedentes de Milei con el modelo

El Presidente ya se había subido a una Cybertruck durante su primera reunión oficial con Musk, realizada en 2024 en Austin, Texas. Más tarde, en el streaming Carajo, contó que le había pedido al empresario que le regalara un Tesla para trasladarse por la Argentina.

La camioneta también había generado repercusión política en mayo, cuando apareció en el estacionamiento del Congreso de la Nación. La unidad pertenecía al diputado jujeño Manuel Quintar, de La Libertad Avanza, quien luego le ofreció públicamente donársela a Milei.

Las imágenes de ese episodio mostraron que el vehículo no tenía una patente visible. El entorno del legislador afirmó que la unidad estaba en regla y atribuyó la falta de chapa a una demora del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor en la asignación de la matrícula.

En ese contexto, Milei respaldó a Quintar y sostuvo que no había inconvenientes si la compra se había realizado con dinero propio. Por el momento, la comercialización oficial de la Cybertruck en el mercado argentino no está prevista.