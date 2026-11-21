Un automóvil Volkswagen Vento se prendió fuego por completo en el kilómetro 20,800, en la zona de La Horqueta. También participaron un colectivo y una camioneta; sus ocupantes resultaron ilesos.

Tres muertos dejó un choque seguido de incendio ocurrido en la autopista Panamericana, a la altura de La Horqueta, en el partido bonaerense de San Isidro. Las víctimas viajaban en un automóvil que se prendió fuego por completo.

El hecho se registró este sábado en el kilómetro 20,800, en sentido hacia la provincia de Buenos Aires. Según el parte oficial, el vehículo sería un Volkswagen Vento rojo, sin dominio colocado, y sus tres ocupantes fallecieron en el interior.

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Qué vehículos participaron del siniestro

En el choque también estuvo involucrado un colectivo de la línea 21, que circulaba con dos usuarios, y un Volkswagen Suran rojo, en el que viajaban cuatro personas.

Una ambulancia del servicio de emergencias llegó al lugar y el médico a cargo constató los fallecimientos. El resto de los implicados fue asistido y, de acuerdo con el informe oficial, resultó ileso y no necesitó ser trasladado.

El operativo y las pericias

En el lugar trabajaron Bomberos, personal de la concesionaria vial, efectivos del Departamento Vial Panamericana y del Comando de Patrullas de San Isidro.

También intervino Policía Científica, que realizó las pericias y retiró elementos de interés para la investigación. Los vehículos fueron trasladados a la comisaría que interviene en el caso.

Como consecuencia del episodio, el carril lento de la autopista permaneció obstruido durante el operativo. Posteriormente, la traza quedó completamente liberada y el tránsito se normalizó.