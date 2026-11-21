El piloto argentino explicó que los neumáticos fríos y la disputa por el rebufo complicaron su último intento de clasificación en la Fórmula 1.

Colapinto reconoció que podía haber conseguido una mejor posición en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas, pero terminó noveno luego de una caótica tercera sesión, en la que no logró aprovechar el rebufo ni llevar los neumáticos a la temperatura ideal.

“No estoy conforme”, declaró el piloto argentino en diálogo con ESPN tras la qualy. Aunque logró avanzar a la Q3, quedó a más de dos décimas de los Racing Bulls de Arvid Lindblad y Liam Lawson, quienes largarán quinto y séptimo, respectivamente.

Publicidad

“Estábamos para mucho más. Es una pena haber quedado tan atrás en la Q3 porque estábamos competitivos”, analizó Colapinto. Según explicó, solo había tenido un intento con rebufo durante la Q2 y no contaba con suficientes referencias para repetir la estrategia en la última instancia de la clasificación.

La estrategia que no pudo concretar

En el tramo final de la Q3, los pilotos se agruparon para intentar aprovechar la estela de otro auto y ganar velocidad en las rectas. Colapinto señaló que buscó ubicarse detrás de los Mercedes, pero los Racing Bulls comenzaron a disputar las posiciones en la vuelta de preparación.

“La goma muy fría, patinando, no entraba en temperatura y la vuelta fue un desastre. Es una pena porque estaba el potencial, pero bueno. Habrá que avanzar en la carrera”, sostuvo el corredor de Alpine.

En el comunicado de la escudería francesa, Colapinto consideró que el equipo cumplió con el objetivo de llevar sus dos autos a la Q3, aunque admitió que esperaba una mejor ubicación. También explicó que la clasificación se disputó por primera vez durante el fin de semana sobre pista seca.

“Calentar los neumáticos y encontrar una buena posición en la fila para aprovechar el rebufo fue clave, y es difícil hacer ambas cosas sin comprometer la vuelta de salida”, afirmó. Además, destacó que el auto mostró buen rendimiento en línea recta y que algunas sanciones le permitirán ganar posiciones en la parrilla.

El objetivo de Colapinto para la carrera

El piloto argentino apuntará a superar a Lawson y Lindblad durante la competencia. “Creo que tenemos buena velocidad en las rectas, eso es positivo. Hay que intentar poner todo juntos, vamos a hacer una buena carrera”, expresó.

La carrera del Gran Premio de Las Vegas se disputará el domingo 22 de noviembre desde la 1 de la madrugada, hora argentina, sobre el circuito callejero de Nevada. La competencia tendrá una duración prevista de 50 vueltas.

Colapinto llega a esta fecha con seis Grandes Premios consecutivos sin sumar puntos. Su última cosecha fue el séptimo puesto en el circuito de Madring, en Madrid. Actualmente ocupa el 12° lugar del campeonato de pilotos, con 27 unidades, mientras que su compañero Pierre Gasly se encuentra décimo, con 42.

El mejor resultado del argentino en la temporada fue el sexto puesto conseguido en el Gran Premio de Canadá. En las últimas carreras también dejó atrás una racha de cuatro abandonos en cinco competencias, aunque terminó 15° en México y 13° en São Paulo.

Las últimas participaciones de Colapinto en Las Vegas tuvieron desenlaces adversos: abandonó en 2024, durante su temporada debut con Williams, y finalizó 15° en 2025, ya con Alpine, después de verse condicionado por un toque con Alexander Albon en la largada.

Horario de la carrera: domingo 22 de noviembre, 1.00 de Argentina. La transmisión estará a cargo de Fox Sports, Disney+, DAZN y F1TV, según el país.