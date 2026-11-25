El EMAE creció 1,1% en septiembre, pero no alcanzó para compensar el retroceso acumulado entre julio y septiembre; el dato definitivo del PIB se conocerá el 16 de diciembre.

La economía argentina quedó técnicamente en recesión tras registrar dos trimestres consecutivos de caída, de acuerdo con los datos disponibles del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Aunque la actividad avanzó 1,1% mensual en septiembre, la mejora no alcanzó para revertir el retroceso acumulado durante el tercer trimestre.

El dato definitivo se conocerá el próximo 16 de diciembre, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publique el informe de avance del Producto Interno Bruto (PIB) correspondiente al período julio-septiembre.

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Qué mostró el EMAE de septiembre

Según el Indec, el EMAE aumentó 1,1% en septiembre frente a agosto, en la serie desestacionalizada. Sin embargo, registró una baja de 1,2% en la comparación interanual y acumuló una suba de 1% durante los primeros nueve meses del año respecto del mismo período de 2025.

La recuperación mensual no logró compensar la caída de 2,8% registrada en julio ni la mejora de apenas 0,1% de agosto, según los datos difundidos. Para evitar el escenario de dos trimestres consecutivos de baja, septiembre debería haber mostrado un crecimiento cercano al 8,5% mensual.

El tercer trimestre quedó por debajo del segundo, que ya había registrado una caída de 0,6%. En el debate público, esa secuencia suele definirse como recesión técnica.

La aclaración del Indec

El organismo estadístico aclaró que no le corresponde determinar si la Argentina se encuentra en recesión. “La identificación de una recesión requiere evaluar múltiples dimensiones de la actividad económica, no un único indicador”, señaló.

El Indec explicó que, además del PIB, deben considerarse la profundidad, la duración y la difusión de la caída. También recomendó analizar en conjunto las series original, desestacionalizada y de tendencia-ciclo, debido a la volatilidad y a la presencia de valores atípicos en la actividad argentina.

La serie tendencia-ciclo registró ocho meses consecutivos sin variación, con una tasa de crecimiento mensual de 0 desde febrero. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que ese indicador se ubicó 6,1% por encima del nivel de diciembre de 2023.

Los sectores que explicaron el resultado

En septiembre, solo cinco de las 15 ramas relevadas mostraron crecimiento interanual. La mayor suba correspondió a explotación de minas y canteras, con 11,1%. Le siguieron electricidad, gas y agua, con 4%, y construcción, con 3,5%.

En conjunto, esos tres sectores aportaron 0,6 puntos porcentuales al resultado interanual. En cambio, diez actividades registraron descensos, entre ellas pesca, que cayó 48,6%; intermediación financiera, con una baja de 11,5%, e industria manufacturera, que retrocedió 1,8%.

Entre los factores señalados por economistas privados aparecen la salida de capitales, el encarecimiento del petróleo, las condiciones financieras internacionales más restrictivas, el crédito estancado, la incertidumbre política y la lenta recuperación del consumo y la inversión.

La respuesta del Gobierno y las perspectivas

Caputo resaltó el crecimiento mensual de septiembre y sostuvo que la recuperación observada desde agosto podría continuar hasta fin de año. También afirmó que la tendencia-ciclo se encuentra por encima del nivel de diciembre de 2023.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, evitó confirmar que exista una recesión técnica y planteó que el EMAE todavía no permite establecer el resultado definitivo del trimestre. Además, sostuvo que el mecanismo de medición podría subestimar el peso de la economía informal.

Entre los analistas citados, Diego Piccardo consideró que la recesión podría ser breve y más estadística que perceptible en el conjunto de la economía. Los analistas del REM anticipan, por su parte, un rebote de 2% en el cuarto trimestre.