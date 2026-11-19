Palacios expuso su versión sobre la causa por abuso sexual agravado, negó la acusación y cuestionó el proceso judicial.

Santiago Palacios decidió dar a conocer su versión. Después de publicar videos en sus redes sociales, en declaraciones con Villa Mercedes Info negó haber cometido el abuso sexual agravado por el que está acusado y relató cómo, según sostiene, la denuncia y el posterior proceso judicial afectaron su vida.

“Me arruinaron la vida”, expresó en uno de los pasajes de su declaración. En sus mensajes cuestionó actuaciones judiciales, recordó su detención y manifestó su intención de que sus planteos tengan repercusión pública.

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Esta crónica recoge su relato y sus cuestionamientos. Las afirmaciones sobre el expediente y las conductas de terceros corresponden a su versión. La identidad de la denunciante permanece resguardada.

Su relato sobre el origen de la causa

Palacios ubicó el comienzo de los hechos en 2018. Afirmó que mantuvo un encuentro con la denunciante y sostuvo que las relaciones fueron consentidas. Esa es su posición frente a la acusación y constituye uno de los puntos centrales de su declaración.

Según relató, la denuncia fue presentada el 4 de octubre de 2018. También aseguró que el 18 de octubre la denunciante manifestó que no quería continuar con la causa. Palacios sostuvo, además, que ella no habría prestado consentimiento para entregar su teléfono ni para realizarse una evaluación psicológica, circunstancias que, según afirmó, constan en el expediente.

Palacios sostuvo, además, que durante ese período desconocía la existencia de una denuncia judicial en su contra. Afirmó que, de haber sido notificado, habría presentado su teléfono y aportado información para ejercer su defensa.

“Yo no abusé de esa chica”, manifestó.

Las publicaciones en redes y su salida de Merlo

En su reconstrucción, señaló que las publicaciones que lo acusaban en redes sociales comenzaron el 12 de diciembre de 2018. Describió ese momento como un quiebre en sus relaciones personales y en su actividad deportiva.

Según expresó, perdió amistades y fue apartado del club en el que jugaba al fútbol, sin que le preguntaran por su versión de lo sucedido.

“Me dejó de hablar todo el mundo”, recordó.

Después de esos episodios, relató que se fue de Merlo a Berrotarán, Córdoba, donde tenía familiares. Allí, afirmó, trabajó vendiendo ropa y continuó jugando al fútbol. Posteriormente se trasladó a Neuquén, durante la pandemia.

Palacios sostuvo que esos movimientos formaban parte de su vida cotidiana y rechazó haber buscado esconderse durante esa etapa. Aseguró que había personas que podían dar cuenta de sus actividades.

La detención y los cuestionamientos al expediente

Palacios afirmó que fue detenido en 2021, después de lo que describió como una reactivación de la causa. Según su relato, permaneció privado de su libertad durante nueve meses.

En sus mensajes cuestionó al juez Pinto, mencionado también por su defensor en la entrevista anterior con VMI, y sostuvo que hubo decisiones que perjudicaron sus posibilidades de defensa.

También aseguró que dispone de conversaciones y otros elementos que, a su entender, contradicen aspectos de la acusación. Cuestionó el tratamiento de las pruebas y sostuvo que sus planteos no fueron atendidos.

Su afirmación de que no existen pruebas en su contra expresa su valoración del expediente.

Los planteos de su defensa

La representación de Palacios está a cargo del abogado Rodolfo Pacheco, quien anteriormente expuso ante VMI sus cuestionamientos sobre la elección de los defensores que intervinieron durante una etapa de la causa y la participación previa en el expediente de Antolina Ramallo, representante de la querella.

Palacios aseguró que fue rechazado un planteo de nulidad y que su abogado realizó una presentación ante el máximo tribunal provincial. Según manifestó, si esa instancia también resulta desfavorable, su defensa buscará llevar el reclamo al ámbito nacional.

También manifestó que se presentó información sobre su salud mental y expresó angustia por la prolongación de su situación.

Palacios permanece prófugo, de acuerdo con lo informado por su defensor en la entrevista anterior. En aquella oportunidad, Pacheco sostuvo que le había aconsejado presentarse ante la Justicia.

Una declaración pública y un pedido de ser escuchado

Palacios insistió en que quiere hacer pública su versión y explicar el impacto que el caso tuvo en su vida. También aludió a una respuesta difundida por la representación de la denunciante y manifestó su desacuerdo con ella.

Su declaración combina la negativa a la acusación, los cuestionamientos al procedimiento y el relato de las consecuencias personales que atribuye al proceso.

Tras publicar los videos, Palacios aseguró que recibió mensajes de apoyo de personas que lo conocen, algunas de las cuales, según relató, le acercaron información que considera que respalda su versión y su negativa a la acusación. Sostuvo que ese acompañamiento lo alentó a continuar hablando públicamente.

VMI mantiene abierto este espacio para que la denunciante, a través de sus representantes si así lo desea, y las personas y partes aludidas puedan ejercer su derecho a réplica y aportar su posición sobre las afirmaciones difundidas.