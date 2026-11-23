Las intensas tormentas de este lunes 23 de noviembre provocaron anegamientos y serias complicaciones en distintos sectores de la provincia.

La situación afectó especialmente a la zona de El Morro, la Ruta Provincial 33 y el sector de Juan Jorba, sobre la Ruta Provincial 1. Bomberos El Fortín de Villa Mercedes desplegaron operativos de rescate para evacuar a una familia y asistir a automovilistas varados.

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Las fuertes tormentas que se registraron durante la jornada de este lunes 23 de noviembre provocaron una preocupante crecida del Río Nuevo, importantes acumulaciones de agua y dificultades para circular por diferentes rutas y caminos rurales de la provincia de San Luis. El temporal afectó especialmente a sectores vinculados con la cuenca de El Morro, donde el escurrimiento de las precipitaciones generó situaciones de riesgo para vecinos, productores rurales y automovilistas.

Durante la tarde comenzaron a circular imágenes y videos que mostraban la magnitud de las corrientes de agua, particularmente en las inmediaciones de la Ruta Provincial 33. Las precipitaciones también ocasionaron deterioros y anegamientos en caminos rurales, complicando el desplazamiento de quienes residen y trabajan en establecimientos agropecuarios de la región.

La situación adquirió especial relevancia en una jornada marcada por el intenso movimiento vehicular debido al regreso del fin de semana largo, cuando numerosas familias emprendían el retorno a sus hogares.

El Río Nuevo y los caminos de El Morro, entre los sectores afectados

Uno de los puntos que concentró la preocupación fue la cuenca de El Morro, una región particularmente sensible a los procesos de escurrimiento superficial, erosión y modificaciones de los cursos de agua.

Las precipitaciones intensas pueden provocar aumentos repentinos en los caudales, acompañados por el arrastre de barro, sedimentos y otros materiales que dificultan la circulación y pueden comprometer la infraestructura vial.

En las inmediaciones de la Ruta Provincial 33, los reportes dieron cuenta de importantes corrientes de agua y complicaciones en caminos rurales. También se conocieron dificultades en el sector de La Cordobesa, donde el deterioro de los accesos genera preocupación entre los habitantes de la zona.

El fenómeno vuelve a poner en evidencia las características particulares del Río Nuevo, un curso de agua que surgió como consecuencia de profundas transformaciones hidrológicas en la cuenca de El Morro.

Su desarrollo está relacionado con procesos de ascenso de las napas freáticas, cambios en el uso del suelo y erosión hídrica. Estas condiciones favorecieron la formación de nuevos cauces que, durante episodios de precipitaciones intensas, pueden transportar grandes volúmenes de agua y sedimentos.

No se trata de una problemática reciente. La región registra antecedentes de crecidas, desbordes y daños en caminos e infraestructura, especialmente durante períodos de lluvias abundantes.

Complicaciones en la Ruta Provincial 1, a la altura de Juan Jorba

A los inconvenientes registrados en la zona de El Morro se sumaron dificultades sobre la Ruta Provincial 1, particularmente en el sector de Juan Jorba, donde la acumulación de agua dejó vehículos varados con personas en su interior.

Los reportes iniciales sobre anegamientos y dificultades de circulación fueron acompañados posteriormente por información de los equipos de emergencia que acudieron al lugar.

La presencia de vehículos inmovilizados evidenció la peligrosidad de circular por sectores cubiertos de agua, donde la profundidad, la fuerza de la corriente y las condiciones de la calzada pueden resultar difíciles de evaluar.

Hasta el momento no se dispone de un relevamiento oficial completo que permita establecer la totalidad de los tramos afectados ni confirmar las condiciones de circulación en todos los corredores provinciales.

Bomberos El Fortín desplegaron operativos de rescate en El Morro y Juan Jorba

Ante las consecuencias del temporal, los Bomberos Voluntarios El Fortín de Villa Mercedes desplegaron personal y equipamiento especializado para intervenir en dos de los sectores comprometidos por las inundaciones.

A través de un comunicado oficial difundido durante la tarde, la institución informó que una de sus dotaciones trabajó en la zona de El Morro, donde debió intervenir en la evacuación de una familia entre cuyos integrantes se encontraban menores de edad.

Debido a las condiciones del lugar, los efectivos se desplazaron con equipamiento específico de rescate acuático, incluido un bote, para llevar adelante el procedimiento.

La intervención permitió concretar la evacuación familiar en un contexto de dificultades provocadas por la acumulación y el desplazamiento del agua.

Por otra parte, una segunda dotación fue enviada al sector de Juan Jorba, sobre la Ruta Provincial N.º 1, donde varios vehículos habían quedado varados con personas en su interior.

Según precisaron desde Bomberos El Fortín, al momento de emitir el comunicado el personal continuaba trabajando en el lugar, asistiendo a los ocupantes de los rodados afectados.

En ese operativo también intervienen efectivos de Defensa Civil y de la Policía de la Provincia de San Luis, mediante un trabajo coordinado para brindar asistencia y atender las emergencias ocasionadas por las intensas lluvias.

El comunicado no especificó la cantidad total de personas asistidas ni informó sobre posibles lesionados.

La actuación de los equipos de emergencia confirmó que las consecuencias del temporal no se limitaron al deterioro de caminos y las complicaciones vehiculares, sino que también requirieron operativos de evacuación y rescate de personas.

La provincia permanece bajo alerta por tormentas

Mientras continuaban las intervenciones de emergencia, la Red de Estaciones Meteorológicas de San Luis (REM) mantenía vigente una advertencia por tormentas hasta las 21 horas de este lunes, ante la posibilidad de nuevas precipitaciones de variada intensidad.

Las condiciones meteorológicas previstas incluían lluvias que podían resultar abundantes en períodos breves, una circunstancia capaz de agravar los anegamientos existentes y generar nuevos inconvenientes en caminos y zonas bajas.

La combinación de suelos saturados, escurrimientos superficiales y precipitaciones intensas incrementa el riesgo de crecidas repentinas, especialmente en cruces de arroyos, caminos rurales y sectores próximos a cauces naturales.

Recomiendan extremar las precauciones al circular

Ante el panorama generado por las tormentas, resulta fundamental que quienes deban transitar por rutas provinciales consulten previamente el estado de los caminos y respeten las indicaciones de los organismos de seguridad.

La principal recomendación es no intentar atravesar sectores inundados, incluso cuando el nivel del agua parezca reducido. La fuerza de la corriente puede desplazar un vehículo y la acumulación de agua puede ocultar socavones, pozos o daños en la calzada.

También se aconseja evitar desplazamientos innecesarios por caminos rurales, reducir la velocidad durante las precipitaciones y mantener una distancia prudente respecto de otros vehículos.

La situación requiere especial atención en aquellos sectores donde los equipos de emergencia continúan desarrollando tareas de asistencia, a fin de facilitar el desplazamiento de bomberos, policías y personal de Defensa Civil.

A la espera de un relevamiento completo de los daños

Las consecuencias de las tormentas de este lunes vuelven a poner de manifiesto la vulnerabilidad de determinados sectores de San Luis frente a episodios de precipitaciones intensas, particularmente en la región de El Morro y la cuenca del Río Nuevo.

Si bien las intervenciones de Bomberos El Fortín permitieron conocer algunas de las situaciones de mayor riesgo registradas durante la jornada, todavía resta establecer la magnitud total de los daños en caminos, rutas e infraestructura rural.

También se aguarda información oficial actualizada sobre el estado de los corredores afectados y las eventuales restricciones de circulación.

Mientras persistan las condiciones de inestabilidad meteorológica, las autoridades recomiendan mantener la precaución y evitar cualquier maniobra que implique atravesar sectores cubiertos por agua.

Villa Mercedes Info continuará informando sobre la evolución del temporal, el estado de las rutas y las intervenciones de los organismos de emergencia.

Noticia en desarrollo — Lunes 23 de noviembre de 2026.