El Juzgado Federal de Villa Mercedes ordenó trasladar al hombre de 31 años al Servicio Penitenciario Provincial luego de allanamientos en los que se desarticularon tres centros de venta y distribución de drogas.

Un hombre de 31 años quedó detenido y fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial por una causa vinculada con una presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. La medida fue ordenada este viernes 20 de noviembre por el Juzgado Federal de Villa Mercedes.

El acusado había sido detenido el jueves 19 de noviembre por efectivos de la División Lucha Contra el Narcotráfico UROP N° 3, dependiente de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico (DG-8). La detención se produjo luego de una serie de allanamientos realizados en Concarán, donde fueron anulados tres centros de venta y distribución de drogas.

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Los allanamientos en Concarán

Los procedimientos habían sido ordenados por el Juzgado Federal de Villa Mercedes y se concretaron en dos viviendas ubicadas en calle Presidente Perón al 1100 y en un terreno situado en el sector noreste de la localidad, cerca del barrio Paulino Sosa, donde habría una obra en construcción.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron una bolsa y varios envoltorios de nylon con cocaína, en una cantidad suficiente para elaborar 343 dosis. El valor estimado de la droga fue calculado en aproximadamente $2.059.200.

Además, se incautaron teléfonos celulares, computadoras, luces indoor para el crecimiento de plantas de marihuana, un estabilizador, una botella de fertilizante para plantas de marihuana, documentación, una balanza de precisión digital, una cámara de videovigilancia y dinero en efectivo.

La decisión judicial

Tras la audiencia realizada este viernes en el Juzgado Federal de Villa Mercedes, el hombre de 31 años fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, en el marco de la causa por infracción a la Ley 23.737.