El fenómeno llegó a +2,0 °C en el trimestre agosto-octubre y la NOAA proyecta más de un 79% de probabilidades de que conserve una intensidad fuerte o muy fuerte hasta comienzos de 2027.

El Niño alcanzó durante el trimestre agosto-octubre de 2026 la segunda mayor intensidad registrada desde 1950, según el Índice Oceánico Niño Relativo (RONI). El indicador llegó a +2,0 °C, apenas por debajo del registro de 1997 y por encima del valor de 2015.

El dato todavía no permite establecer la posición definitiva del episodio en la serie histórica. Sin embargo, la evolución reciente y las proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) anticipan que el fenómeno podría intensificarse durante el verano del hemisferio sur.

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Qué indican las proyecciones de la NOAA

El último informe del Centro de Predicción Climática (CPC) de la NOAA, publicado el 12 de noviembre, estimó una probabilidad superior al 79% de que El Niño se mantenga en las categorías fuerte o muy fuerte hasta el trimestre enero-febrero-marzo de 2027.

Además, la agencia calculó una probabilidad cercana al 60% de que el RONI alcance o supere los +2,5 °C durante los períodos octubre-diciembre y noviembre-enero. Si ese nivel se concreta, el episodio superaría los antecedentes comparables desde 1950 según este indicador, aunque por ahora se trata de una proyección y no de un récord confirmado.

Cómo se compara con otros episodios

El RONI mide las anomalías de la temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4, ubicada en el Pacífico ecuatorial central, y ajusta los valores según el calentamiento general de los océanos tropicales. Sus registros se calculan sobre períodos móviles de tres meses.

Durante agosto-octubre de 1997, el índice había alcanzado +2,1 °C. En 2015 llegó a +1,8 °C y en 1982 se ubicó en +1,6 °C para el mismo período. El episodio de 2015 continuó intensificándose después de octubre, por lo que la posición final de 2026 solo podrá determinarse cuando se completen los datos de los trimestres siguientes.

El fortalecimiento también se reflejó en otros sectores del Pacífico. La NOAA informó anomalías de +2,5 °C en la región Niño 3.4, de +3,6 °C en Niño 3 y de +4,4 °C en Niño 1+2, frente a las costas occidentales de América del Sur. Bajo la superficie oceánica, las anomalías superaron los +10 °C en sectores del Pacífico oriental.

El posible impacto en la Argentina

En la Argentina, un Niño fuerte o muy fuerte suele asociarse con una mayor probabilidad de lluvias superiores a los valores habituales en el noreste, el Litoral y áreas del centro-este del país. La señal histórica suele ser más marcada en Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos y Santa Fe, y también puede extenderse a sectores de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa.

La combinación de precipitaciones frecuentes, suelos saturados y crecidas de los ríos Paraná y Uruguay puede elevar el riesgo de anegamientos urbanos y rurales. No obstante, el impacto final depende de la distribución de las tormentas, la humedad acumulada y otros patrones atmosféricos de escala local.

En el noroeste argentino y en zonas cordilleranas, la relación entre El Niño y las precipitaciones es menos uniforme. Según la estación y el área, pueden registrarse condiciones cercanas a lo normal, señales débiles o déficits de lluvia.

El fenómeno podría persistir durante el verano

Los modelos prevén que el calentamiento se mantenga elevado durante buena parte del verano y disminuya gradualmente hacia el otoño de 2027. El eventual enfriamiento del océano no implica necesariamente un cambio inmediato en la atmósfera, ya que los efectos pueden persistir durante varias semanas o meses.

La próxima actualización mensual del diagnóstico de la NOAA está prevista para el 10 de diciembre. Ese informe permitirá evaluar si el Pacífico ecuatorial se acerca al umbral de +2,5 °C proyectado y si el episodio consolida su lugar entre los más intensos de la serie histórica.