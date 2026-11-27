El indicador bajó 107 puntos básicos y quedó por debajo de los 1.000 puntos, mientras el dólar operó estable en el mercado local.

El riesgo país argentino cayó 10% este viernes y quedó por debajo de los 1.000 puntos básicos, mientras las acciones de compañías argentinas negociadas en Wall Street registraron subas de hasta 5,3%. El dólar, en tanto, operó con variaciones acotadas en el mercado local.

El indicador elaborado por JPMorgan descendió 107 puntos básicos, impulsado por un avance promedio de 2,5% en los bonos Globales con ley extranjera. Durante la semana había llegado a tocar los 1.108 puntos básicos en forma intradiaria, su nivel más alto desde el 2 de octubre de 2025.

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Rebote de los ADR argentinos

Entre los papeles argentinos que cotizan en dólares en Nueva York, Grupo Galicia lideró las ganancias con una suba de 5,3%. También avanzaron Central Puerto (5,1%), Banco Supervielle (5%), Satellogic (5%), Cresud (4,8%) y Mercado Libre (4,5%).

YPF ganó 1,3% y cerró a 31,85 dólares. El movimiento se produjo en una jornada positiva para los principales índices de Wall Street, que subieron entre 1,2% y 2,3% en una sesión reducida tras el feriado estadounidense por el Día de Acción de Gracias.

Según el análisis citado en el mercado, el desempeño de los activos argentinos recibió el impulso de factores locales y externos. Entre los elementos domésticos mencionados estuvieron la aprobación de una serie de leyes impulsadas por el oficialismo y el esquema financiero explicitado por el ministro Luis Caputo para afrontar vencimientos de deuda soberana en dólares en enero.

Dólar estable y compras del Banco Central

En el mercado cambiario, el dólar mayorista terminó ofrecido a $1.605, con una suba de $3,50, equivalente a 0,2%. El volumen operado alcanzó los USD 912,8 millones en el segmento de contado.

El dólar minorista finalizó sin cambios, a $1.625 para la venta en el Banco Nación, luego de haber cotizado a $1.620 durante la mañana. El dólar blue, en tanto, bajó $15, un 0,6%, y cerró a $1.695.

El dólar contado con liquidación se ubicó en torno de los $1.760 y mantuvo la cotización más elevada entre los distintos segmentos. La brecha respecto del dólar mayorista fue de 9,7%.

Después de cuatro ruedas consecutivas sin intervenir en el mercado, el Banco Central compró USD 61 millones. Sin embargo, las reservas internacionales brutas cayeron USD 35 millones y quedaron en USD 48.698 millones, el nivel más bajo desde el 2 de octubre.

La mirada del mercado para la próxima semana

El equipo de Research de Puente señaló que la atención estará puesta en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso y en la continuidad de la recuperación de los bonos soberanos. Según esa evaluación, una eventual aprobación definitiva del Presupuesto y de la suspensión de las PASO podría contribuir a moderar la incertidumbre política y establecer un piso para los precios de la deuda.

La jornada también estuvo influida por la evolución de los mercados emergentes. En Brasil, el real se apreció hasta operar en 5,51 unidades por dólar y el índice Bovespa había avanzado más de 6% en la rueda previa, en un contexto de expectativas favorables sobre la disciplina fiscal y una inflación menor a la esperada.