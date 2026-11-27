La Policía realizó dos allanamientos en calle Ecuador al 500 y secuestró elementos denunciados como sustraídos y otros objetos de interés para la causa.

Un joven fue demorado por un robo cometido en un comercio de Villa Mercedes. El procedimiento se realizó este viernes 27 de noviembre, luego de una investigación iniciada por la rotura de la vidriera de un negocio ubicado en la esquina de avenida Bartolomé Mitre y calle Juan B. Justo.

El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles 25 de noviembre. Según la investigación, un individuo rompió la vidriera utilizando un trozo de escombro y sustrajo un bolso y un par de zapatillas.

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Dos allanamientos en Villa Mercedes

A partir del análisis de registros fílmicos y de otras tareas investigativas, la Justicia provincial ordenó dos allanamientos en domicilios ubicados sobre calle Ecuador al 500.

Los procedimientos fueron realizados por policías de la Comisaría Seccional 9°. Durante los operativos, los uniformados secuestraron elementos denunciados como sustraídos y otros objetos considerados de interés para la causa.

Además, los efectivos demoraron a un joven de 23 años, quien quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial.