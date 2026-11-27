Dos dotaciones de bomberos controlaron el fuego luego de un aviso por una posible explosión; todavía no se determinaron las causas.

Un incendio afectó un local comercial que estaría deshabitado y se extendió hacia un inmueble lindero donde funciona una inmobiliaria. El aviso inicial alertó sobre una posible explosión, pero al llegar los equipos de emergencia encontraron fuego en el interior y vidrios rotos.

Según informó Barroso, responsable de Defensa Civil Municipal, el fuego comenzó en el local comercial y alcanzó la propiedad contigua. La situación fue verificada por los equipos que acudieron al lugar tras la alerta.

Publicidad

Dos dotaciones de bomberos trabajaron en el sector y lograron controlar las llamas. Luego, las tareas se concentraron en la revisión de la zona para confirmar que no quedaran focos activos y evaluar posibles daños en los inmuebles cercanos.

Hasta el momento, el personal de emergencia continúa con los trabajos de control y verificación. El objetivo es determinar si persisten riesgos que requieran nuevas medidas.

Las causas todavía no fueron informadas

Por ahora, no se informaron las causas del incendio. Tampoco existen precisiones oficiales sobre cómo avanzó el fuego desde el local hacia la propiedad contigua, por lo que cualquier hipótesis resulta prematura hasta que las autoridades concluyan las pericias correspondientes.

El aviso sobre una posible explosión elevó la urgencia de la intervención, aunque la situación encontrada por los equipos fue diferente a la descrita inicialmente. Vecinos y personas que transitan por la zona deberán seguir las indicaciones de los organismos competentes.