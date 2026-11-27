Las exportaciones agroindustriales también alcanzaron un máximo histórico en volumen, con 11 millones de toneladas enviadas al exterior, según datos oficiales basados en estadísticas del INDEC.

Las exportaciones agroindustriales alcanzaron en octubre un récord histórico de US$ 5.717 millones y llegaron a 11 millones de toneladas, con un crecimiento interanual del 23% tanto en valor como en volumen, según datos de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional.

La información fue elaborada bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, sobre la base de estadísticas del INDEC.

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Récords en 21 complejos agroindustriales

Además del máximo general, 21 complejos que incluyen productos primarios y sus derivados registraron récords de ventas. Entre los principales desempeños se destacaron los bovinos, con una suba del 23%; el trigo, con 47%; el girasol, con 32%; los lácteos, con 10%; las legumbres, con 32%; y la forestoindustria, con 25%.

También mostraron incrementos los alimentos para animales, con 42%; el arroz, con 6%; las golosinas, con 6%; y los productos ovinos, con 17%.

En cuanto al valor unitario de los productos enviados al exterior durante octubre, los primeros lugares correspondieron a los aceites esenciales de cítricos, con US$ 32.449 por tonelada; los equinos, con US$ 19.194; la carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada, con US$ 15.397; la lana peinada, con US$ 13.034; y el aceite de jojoba, con US$ 9.109.

El acumulado de enero a octubre

Entre enero y octubre de 2026, el volumen total exportado alcanzó 106,82 millones de toneladas, lo que representó un aumento del 12% frente al mismo período de 2025.

En valor, el acumulado llegó a US$ 48.967 millones, el segundo registro histórico, con una mejora interanual del 15%.

Entre los productos con mayores incrementos en ese período se encontraron el girasol, con 779%; las reses o medias reses de cordero congeladas, con 765%; la madera contrachapada, chapada o estratificada, con 732%; y las materias proteicas, con 577%.

También registraron subas los porotos negros, la lana sucia, el aserrín, el arroz partido, las fórmulas infantiles, el jugo de limón, el algodón sin cardar, la mandarina, las cebollas, la miel y la carne bovina deshuesada congelada.

Destinos de las ventas externas

Las exportaciones agroindustriales tuvieron como destino 139 mercados. China, India, Vietnam, Brasil, Estados Unidos, Chile, Perú, Indonesia, Arabia Saudita y los Países Bajos concentraron el 50% del monto total exportado.