Abel Núñez: quién era el futbolista que murió tras sufrir un golpe en la cabeza

El joven, nacido en 2008, jugaba fútbol 11 en FC Ezeiza y futsal en Nueva Estrella. Ambos clubes confirmaron su fallecimiento y difundieron mensajes de despedida.

Abel Núñez, un futbolista nacido en 2008, murió después de haber sufrido un fuerte golpe en la cabeza durante un partido de inferiores. El joven jugaba en FC Ezeiza y también integraba la Reserva de Nueva Estrella, de la Ciudad de Buenos Aires.

La noticia generó conmoción en el fútbol argentino y motivó numerosos mensajes de despedida en las redes sociales. Núñez vivía en Ezeiza y practicaba tanto fútbol 11 como futsal.

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El golpe durante un partido de inferiores

De acuerdo con la información publicada por el sitio Sábado Gol, Núñez sufrió el golpe el viernes, mientras disputaba un encuentro de quinta categoría entre FC Ezeiza y Muñiz.

Luego del episodio, el futbolista fue sometido a una cirugía, según informó Nueva Estrella en un comunicado difundido en sus redes sociales. En ese mensaje, la institución había pedido el acompañamiento de familiares, allegados y simpatizantes mediante una cadena de oración.

La despedida de los clubes

Nueva Estrella confirmó el fallecimiento del joven y suspendió las actividades deportivas de la institución por duelo. “Siempre estarás presente. Tu recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones”, expresó el club.

FC Ezeiza también despidió a Núñez y destacó que tenía “toda una vida por delante”. “Luego de sufrir un durísimo golpe durante un partido, vistiendo con orgullo nuestra camiseta de Ezeiza, lamentamos profundamente su partida”, señaló la institución.

El nombre completo del futbolista era Abel Gamarra Núñez. En el ambiente del futsal era conocido como “Paraguay”, según el mensaje publicado por la comunidad de hinchas de Nueva Estrella.

La suspensión del partido de Nueva Estrella

Como muestra de acompañamiento, el encuentro que Nueva Estrella debía disputar frente a Argentinos Juniors fue suspendido. El club de La Paternal comunicó sus condolencias a la familia, a los allegados y a la institución.

“La Asociación Atlética Argentinos Juniors lamenta profundamente el fallecimiento de Abel Gamarra Núñez, jugador de Nueva Estrella. Acompañamos al club, a la familia y a sus seres queridos en este difícil momento. El partido a disputarse esta noche queda suspendido”, expresó Argentinos Juniors.

También se difundieron mensajes de despedida desde espacios vinculados al futsal y por parte de los hinchas de Nueva Estrella, que lamentaron la muerte del joven y acompañaron a sus familiares, compañeros y amigos.