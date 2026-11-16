El papa León XIV concluye en Perú un recorrido de once días por Uruguay, Argentina y el país anfitrión, con visitas a diez ciudades y una agenda marcada por los homenajes a Francisco.

El papa León XIV concluye en Lima una gira de once días por Sudamérica, la primera a la región desde el inicio de su pontificado. El papa recorrió Uruguay, Argentina y Perú, donde fue recibido por multitudes y encabezó actividades religiosas e institucionales.

Robert Prevost cumplirá su última jornada en Perú antes de regresar a Roma. La agenda comenzará a las 8:30 hora local, con una visita al personal y a los asistidos de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

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A las 10:30, presidirá la misa de cierre en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito limeño de Surco. Luego, a las 13:15, se realizará la ceremonia oficial de despedida en la Base Aeronaval del Callao.

El avión que trasladará a Prevost al Vaticano partirá a las 13:45. Su llegada al aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino está prevista para el martes a las 10:25 hora italiana, según el cronograma informado.

El recorrido por Uruguay, Argentina y Perú

La gira comenzó el viernes 6 en Uruguay, donde el pontífice visitó Montevideo, Paysandú y Florida. El domingo 8 por la tarde viajó a Buenos Aires.

En la Argentina, el papa León XIV pasó por la ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. En esos lugares celebró misas y mantuvo encuentros religiosos, con representantes del mundo del trabajo y con jóvenes.

Según cálculos del Gobierno, las actividades movilizaron a más de seis millones de personas. Otras fuentes elevaron la estimación a 7,5 millones.

Aunque la visita tuvo carácter pastoral, sus discursos fueron interpretados en clave política debido a sus referencias a la cuestión social y a la defensa de la doctrina de la Iglesia. Esas definiciones generaron distintas reacciones en el oficialismo de Javier Milei y en la oposición.

El miércoles 11, León XIV dejó la Argentina y viajó a Perú, país donde vivió durante casi dos décadas, se nacionalizó y fue obispo de Chiclayo.

Durante su estadía recorrió Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pullcalpa, en la región amazónica. Uno de los momentos más significativos fue su regreso a Chiclayo, donde ejerció como obispo durante ocho años, entre 2015 y 2023, antes de ser convocado a Roma por el papa Francisco.

En Cusco, ubicada a 3400 metros sobre el nivel del mar, su presencia había generado preocupación por la altura. Sin embargo, durante las actividades se lo vio activo y atento.

La gira también disipó dudas sobre su estado de salud, luego de que fuera operado de un tumor maligno en el pulmón derecho el 13 de octubre en la clínica Gemelli de Roma. El material consignó que, durante sus apariciones públicas, no mostró signos de cansancio pese al extenso itinerario.