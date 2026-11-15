Buscan a un hombre de 35 años que desapareció en Villa Mercedes

Diego Jesús Toledo se ausentó el viernes por la tarde a bordo de una Motomel Blitz 110 cc gris. La Policía pidió aportar cualquier información al 911.

Un hombre de 35 años es buscado en Villa Mercedes luego de que su familia denunciara su ausencia en la Comisaría Seccional 10°.

Se trata de Diego Jesús Toledo, quien se retiró de su domicilio el viernes 13 de noviembre por la tarde y, desde entonces, no regresó a su hogar.

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Al momento de ausentarse, Toledo se trasladaba en una motocicleta Motomel Blitz 110 cc de color gris, con dominio A180DME. El vehículo tiene como particularidad ambos puños de color violeta.

Un familiar realizó el escrito formal en la dependencia policial durante la noche del sábado 14 de noviembre.

Características y vestimenta

Según la información difundida, el hombre es de contextura física delgada, tez blanca y tiene barba. Además, posee tatuajes en los brazos, las piernas y el torso.

Vestía una remera negra, un pantalón corto de jean negro y zapatillas azules con blanco.

Ante cualquier información que permita establecer su paradero, se solicita comunicarse al 911 o dirigirse a la dependencia policial más cercana.