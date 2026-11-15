El papa León XIV dejó diez mensajes para la Argentina durante su visita y marcó diferencias con Milei

El pontífice planteó la defensa de la educación, la justicia social, el trabajo y un Estado presente, entre otros ejes de su agenda en el país.

El papa León XIV dejó durante su visita a la Argentina una serie de mensajes sobre democracia, educación, trabajo, justicia social y protección de los sectores vulnerables. El León XIV también defendió la reinserción de las personas privadas de su libertad, el cuidado ambiental y la regulación de la inteligencia artificial.

La visita apostólica fue presentada como un acontecimiento histórico: hacía 39 años que un pontífice no viajaba a la Argentina. El último había sido Juan Pablo II, quien visitó el país en 1982 y 1987.

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Según el material difundido por Agencia Noticias Argentinas, más de ocho millones de personas participaron de las actividades realizadas en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. La cifra equivaldría a cerca del 20% de la población argentina.

El viaje también estuvo atravesado por la figura de Francisco, antecesor de León XIV y primer papa argentino. La cobertura señaló que el pontífice encontró una Iglesia argentina en la que 40 de los 92 obispos activos fueron designados por Bergoglio.

Los diez ejes planteados por León XIV

1. Respeto a quien piensa distinto. En el Palacio Libertad, ante la presencia del presidente Javier Milei, el Papa llamó al diálogo y sostuvo que la democracia se fortalece mediante la escucha, la búsqueda de acuerdos y el reconocimiento de quien piensa diferente como un compatriota.

También pidió a quienes gobiernan actuar con prudencia, reconocer los límites del poder y orientar las decisiones hacia el bien de toda la comunidad.

2. Educación e investigación. León XIV reclamó fortalecer la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación para que los jóvenes puedan proyectar su vida en el país.

3. Protección de las personas con discapacidad. Durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, el pontífice se mostró cercano a las personas con discapacidad. Allí afirmó que el progreso de una nación también se mide por la acogida que brinda a quienes tienen necesidades especiales.

4. Justicia social. En la Universidad Católica Argentina, defendió a los movimientos populares, la economía popular, los trabajadores informales, los cartoneros, los campesinos y los artesanos. También reivindicó las demandas de tierra, techo y trabajo.

En ese contexto, pronunció una de las frases centrales de su visita: “El ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económica-social y, por tanto, la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”.

5. Defensa del medioambiente. El Papa expresó su preocupación por la crisis ecológica y pidió evitar el uso irresponsable de los recursos del planeta. Además, reivindicó la perspectiva de la ecología integral desarrollada por Francisco.

6. Límites a la propiedad privada. León XIV sostuvo que la Iglesia reconoce y defiende la propiedad privada, aunque consideró que ese derecho tiene una “hipoteca social”. Según explicó, la tierra y sus frutos deben compartirse con justicia y equidad.

7. Control de la inteligencia artificial. El pontífice advirtió que la inteligencia artificial y la automatización desregulada pueden poner en riesgo puestos de trabajo. También señaló que la técnica debe estar subordinada a la ética y que los algoritmos no pueden reemplazar el discernimiento humano.

8. Reinserción social de las personas privadas de su libertad. Durante su visita a la cárcel de Devoto, donde permanecían unos 70 internos de una población de 1.500 antes de los traslados al penal de Marcos Paz, León XIV pidió no abandonar a los presos y favoreció una perspectiva de recuperación y reinserción comunitaria.

9. Ayuda a desempleados, trabajadores precarizados y jubilados. El Papa mencionó a las familias afectadas por la incertidumbre, a quienes buscan trabajo, a los adultos mayores y a quienes trabajan pero no logran cubrir las necesidades de sus hogares.

10. Un Estado presente. Finalmente, defendió el compromiso de las autoridades públicas para promover políticas estables que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social. También planteó que la economía, el mercado y el Estado deben contribuir a una distribución justa de las oportunidades.

Las diferencias con el Gobierno

La cobertura interpretó que varios de los planteos de León XIV entraron en tensión con posiciones expresadas por el Gobierno de Milei, especialmente en relación con el rol del Estado, la justicia social, la inversión educativa, las políticas ambientales, la propiedad privada y la regulación de la inteligencia artificial.

El material también señaló que uno de los pocos puntos de coincidencia entre el pontífice y el Presidente fue el rechazo al aborto, presente en distintas intervenciones del Papa durante su paso por el país.

En sus discursos y actividades, León XIV retomó además preocupaciones vinculadas con las personas en situación de vulnerabilidad, los pueblos originarios, los inmigrantes, los jóvenes, los adultos mayores, los presos, las víctimas de abusos eclesiásticos y de la dictadura militar.

La visita fue presentada como una continuidad de algunos de los principales ejes pastorales de Francisco, tanto por los temas abordados como por el vínculo con sectores populares y colectivos excluidos.