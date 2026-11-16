El certamen reunió a 87 agrupaciones durante nueve jornadas. Diez bandas actuarán cada noche en el festival central, previsto para el 4 y 5 de diciembre.

Las bandas que participarán de las dos noches centrales de Calle Angosta Rock en Villa Mercedes se conocerán este lunes, luego de la finalización del certamen Pre Calle Angosta Rock.

La convocatoria completó nueve jornadas de presentaciones y reunió a 87 propuestas habilitadas. Según explicó Marcelo “Pompón” Parosky, integrante de la organización, más de 100 agrupaciones se inscribieron inicialmente, 92 cumplieron con los requisitos y finalmente 87 participaron, debido a que algunas no pudieron presentarse a último momento.

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Cómo fue la selección

Las actuaciones se desarrollaron en distintos espacios públicos y plazas de Villa Mercedes. Cada fecha contó con un jurado integrado por Lautaro Oliveras, técnico de la Casa de la Música; Lorena Giovanini, música y cantante; y César Guerberoff, profesor del Instituto de Formación Docente Continua.

Los jurados evaluaron la interpretación musical, el desempeño en vivo, la interacción con el público y el aspecto escénico. También consideraron el cumplimiento de los horarios, los tiempos de actuación y el armado y desarme de los instrumentos.

Cada agrupación tuvo un máximo de tres canciones y 15 minutos para presentarse. Luego de cada actuación, los jurados completaron sus planillas, que fueron colocadas en sobres y retiradas por una escribana al cierre de cada jornada.

“Lo que se está haciendo en esta instancia, es que se están abriendo esos sobres, se están constatando todas las puntuaciones que pusieron los jurados y ahí van a salir las bandas que quedan”, explicó Parosky.

El anuncio se realizará este lunes en el teatro de la Casa de la Cultura. Los integrantes del jurado también estarán presentes y brindarán una devolución general a las agrupaciones que asistan.

Diez bandas por cada noche

Serán 10 las bandas seleccionadas para cada una de las dos noches principales de Calle Angosta Rock, previstas para el 4 y 5 de diciembre en Villa Mercedes.

La organización destacó que todas las agrupaciones contaron con las mismas condiciones técnicas: escenario, pantalla, sonido y backline. Los músicos debieron llevar sus instrumentos, mientras que el resto del equipamiento estuvo a cargo de la producción.

Además, las propuestas pudieron enviar previamente videos, logos y otros materiales audiovisuales para ser proyectados durante sus presentaciones.

Parosky valoró el trabajo del equipo técnico y de producción, y señaló que uno de los objetivos fue “garantizar que todas las agrupaciones tuvieran las mismas posibilidades al momento de subir al escenario”. También resaltó el intercambio entre músicos de Villa Mercedes, Merlo, San Luis y otras localidades de la provincia.

La programación del festival

Antes de las noches centrales, el sábado 21 de noviembre se realizará la previa del Calle Angosta Rock en el Complejo Nativista Héctor Aubert. La entrada será gratuita, participarán entre 10 y 11 grupos de la provincia y el cierre estará a cargo de Jóvenes Pordioseros.

El festival central tendrá actividades el 4, 5 y 6 de diciembre. La primera noche contará con Cielo Razzo, YSY A y Bersuit Vergarabat. El sábado actuarán Las Pelotas, Viejas Locas por Fachi y Abel y La Mancha de Rolando.

El domingo 6 se desarrollará “Bateros a la Calle Angosta”, una propuesta gratuita que reunirá a 80 bateristas sobre el escenario, acompañados por una banda que interpretará entre 10 y 11 canciones.

Las entradas cuestan $20.000 por noche y pueden adquirirse en la Casa de la Cultura o a través de TuEntrada.com.