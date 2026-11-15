El procedimiento se realizó durante la mañana de este domingo en inmediaciones de avenida 25 de Mayo y calle Fuerte Constitucional. Según se informó, los involucrados estarían vinculados a la sustracción de un teléfono celular.

Tres personas fueron demoradas durante la mañana de este domingo 15 de noviembre, luego de un disturbio registrado en la vía pública en la ciudad de Villa Mercedes.

El procedimiento fue realizado por policías del Comando Radioeléctrico Motorizado y del Comando Radioeléctrico de la UROP N° 2, en inmediaciones de avenida 25 de Mayo y calle Fuerte Constitucional.

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Al arribar al lugar, los efectivos observaron a un grupo de personas que protagonizaba incidentes y procedieron a identificarlas. Durante esas circunstancias se hicieron presentes más policías, quienes fueron agredidos por los involucrados.

Según se informó, las personas estarían vinculadas a la sustracción de un teléfono celular. En ese contexto, fueron demorados dos hombres, de 38 y 42 años, y una joven de 25 años.

Tras el procedimiento, los tres involucrados fueron trasladados a una dependencia policial, donde continuaron las actuaciones correspondientes.