Por el hecho, un hombre fue detenido y otra persona es buscada. La Justicia intervino y la Policía realiza las actuaciones correspondientes.

Un hombre mayor de edad murió luego de ser agredido físicamente en la vía pública, en el barrio Tibiletti de la ciudad de San Luis. Por el hecho, hay una persona detenida y otra es buscada.

Según las primeras averiguaciones, dos personas habrían atacado al hombre en la vía pública. El personal policial que llegó al lugar le brindó asistencia inmediata y, posteriormente, la víctima fue atendida por profesionales de la salud.

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En relación con el caso, se informó que un hombre mayor de edad quedó detenido, mientras que otra persona continúa siendo buscada.

La Justicia tomó intervención y el personal policial lleva adelante las actuaciones correspondientes bajo las directivas de las autoridades judiciales.