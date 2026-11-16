Sanluiseña: los comercios de San Luis podrán inscribirse desde este lunes

La plataforma permitirá utilizar las becas de Mi Primer Emprendimiento en negocios adheridos. El operativo de registro contará con cinco tráileres itinerantes en distintas localidades.

Sanluiseña comenzará a recibir desde este lunes las inscripciones de comercios de cercanía y trabajadores independientes de toda la provincia de San Luis. La plataforma será utilizada para canalizar las becas de capacitación del programa Mi Primer Emprendimiento destinadas a personas que no tienen un ingreso formal.

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El operativo de adhesión estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable y contará con cinco tráileres itinerantes y promotores que recorrerán ciudades y localidades para verificar los establecimientos y completar su habilitación.

Quiénes pueden registrarse

Podrán inscribirse los comercios que cuenten con CUIT, nombre comercial y un local físico con atención al público. El trámite inicial se realizará mediante la aplicación Sanluiseña, donde los responsables deberán cargar sus datos y solicitar el alta del establecimiento.

La inscripción online no implicará la habilitación automática para recibir pagos. Para finalizar el procedimiento, los promotores verificarán la existencia del local y realizarán su georreferenciación dentro del sistema.

También podrán incorporarse trabajadores independientes que presten servicios mediante oficios registrados. En esos casos no será necesario contar con un local comercial: deberán informar y georreferenciar un lugar vinculado con su actividad, como el espacio donde trabajan o guardan sus herramientas.

Cómo funcionarán las becas y los pagos

Los participantes de Mi Primer Emprendimiento que cumplan con los requisitos podrán acceder a una beca de capacitación de $250.000 mensuales durante ocho meses. El primer pago está previsto a partir del 20 de diciembre y se realizará a través de la aplicación.

Cuando solo uno de los integrantes de una dupla reúna las condiciones, percibirá el monto completo. Si ambos cumplen los requisitos, cada uno cobrará $125.000 mensuales.

El sistema funcionará con un código QR generado por el beneficiario desde su celular. El código tendrá una validez de cinco minutos y será escaneado por el comerciante. Luego, la Provincia conciliará las operaciones y liquidará el importe al comercio en pesos mediante una transferencia a su CBU.

Rubros habilitados y rol de supermercados

Durante esta primera etapa, el dinero de las becas podrá utilizarse únicamente en establecimientos adheridos del rubro alimenticio y para pagar servicios de trabajadores de oficios registrados.

Los supermercados no estarán habilitados como puntos de compra directa para los beneficiarios. Sin embargo, podrán registrarse como proveedores, al igual que los mayoristas, para abastecer a los comercios adheridos.

La plataforma contará con un buscador para que los usuarios puedan consultar los establecimientos habilitados según su ubicación.

Cronograma de los tráileres

Entre el 16 y el 21 de noviembre, dos unidades recorrerán distintos puntos de la ciudad de San Luis. Una estará en el Centro de Atención al Vecino del barrio Félix Bogado, la Universidad Provincial de Oficios y otros puntos, mientras que la segunda pasará por la plaza del barrio Cerro de la Cruz y la plaza Juan de Garay, en el barrio Kennedy.

Otro tráiler visitará localidades del departamento Ayacucho, entre ellas Candelaria, Quines, Luján, Leandro N. Alem y San Francisco del Monte de Oro. En el departamento Dupuy, el recorrido incluirá Arizona, Anchorena y Nueva Galia.

En Villa Mercedes, el operativo se desarrollará en diciembre: estará en la plaza Pedernera los días 14, 15 y 16, y en la plaza San Martín del 17 al 19.

Los horarios generales serán de 9 a 13 y de 17 a 21 de lunes a viernes, mientras que los sábados la atención será de 9 a 14. Las próximas ubicaciones y fechas serán comunicadas semanalmente.

Para consultas, los interesados pueden escribir a sanluisena@sanluis.gov.ar o comunicarse al 0800-333-9434.