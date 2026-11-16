Juan Oscar Pérez murió tras una presunta agresión en el barrio Tibiletti: hay un detenido

El hombre, de 33 años, fue atacado en la vía pública en la ciudad de San Luis. La Policía busca a otra persona y la Justicia investiga lo ocurrido.

Juan Oscar Pérez, de 33 años, murió este domingo tras una presunta agresión en la vía pública, en el barrio Tibiletti de la ciudad de San Luis. Por el hecho, hay un detenido y otra persona es buscada, mientras la Justicia investiga las circunstancias del episodio.

La víctima fue identificada por sus familiares. Su hermana, Victoria Pérez, contó que la familia fue notificada del fallecimiento alrededor de las 18.

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La versión que conocen los familiares

Según la información que recibieron los familiares, Pérez se trasladaba en una moto cuando habría sido chocado por un auto. Tras caer al suelo, lo habrían golpeado.

Victoria Pérez aclaró que esa es la versión que conoce la familia hasta el momento y que desconoce más detalles sobre la secuencia.

Un detenido y otra persona buscada

De acuerdo con las primeras averiguaciones consignadas en el parte policial, dos personas habrían agredido físicamente al hombre. Los efectivos que llegaron al lugar le brindaron asistencia inmediata y luego la víctima fue atendida por profesionales de la salud.

En relación con el caso, un hombre quedó detenido y otra persona continúa siendo buscada. Hasta el momento, no se informaron las identidades del detenido ni del sospechoso buscado.

La Policía lleva adelante las actuaciones bajo las directivas de las autoridades judiciales. Pérez era padre de dos hijas: una bebé de 11 meses y una nena de 11 años.