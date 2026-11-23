El SMN anticipó lluvias intensas, posible granizo y ráfagas de más de 90 km/h en distintas regiones del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas y vientos intensos para sectores de seis provincias. Los fenómenos podrían provocar daños e interrupciones temporales en las actividades cotidianas.

El aviso por precipitaciones alcanza áreas de Córdoba, San Luis, Mendoza y La Rioja. En Córdoba se espera el escenario más exigente, con tormentas aisladas que podrían adquirir intensidad fuerte.

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Según el pronóstico, las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en períodos breves, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. Los acumulados previstos se ubican entre 30 y 70 milímetros, aunque podrían superar esos valores de manera puntual.

En sectores de San Luis, Mendoza y La Rioja también se prevén lluvias y núcleos de tormentas aisladas, algunos localmente fuertes, con abundante precipitación en lapsos cortos, descargas eléctricas, ráfagas y posible granizo. Para esa región se estiman acumulados de entre 20 y 40 milímetros.

Vientos fuertes en la Patagonia

En paralelo, el organismo meteorológico activó otra alerta amarilla por vientos fuertes en la franja sur de Chubut y el norte de Santa Cruz. En esas áreas se pronostican ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.