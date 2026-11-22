Un motociclista de 23 años y dos jóvenes de 18 fueron identificados en distintos operativos realizados durante el fin de semana. La Justicia dispuso el secuestro de las sustancias y los involucrados continuaron en libertad.

La cocaína fue secuestrada en dos procedimientos realizados durante el fin de semana en distintos puntos de Villa Mercedes. En ambos casos intervinieron efectivos policiales y personal de la División Lucha Contra el Narcotráfico.

El primero de los operativos se concretó durante la madrugada del domingo 22, en calle Nelson al 1900, en jurisdicción de la Comisaría Seccional 40.ª. Personal del Comando Radioeléctrico, Sección Motorizada de la U.R.O.P. N.º 2, interceptó a un motociclista de 23 años que circulaba a alta velocidad a bordo de una Honda Wave.

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Al momento de ser identificado, el joven manifestó que llevaba envoltorios con cocaína en el interior de una riñonera. Ante esa situación, intervino personal de la División Lucha Contra el Narcotráfico, que realizó una requisa en presencia de dos testigos.

Durante el procedimiento fueron secuestrados siete envoltorios de nylon que contenían una sustancia pulverulenta con características similares a la cocaína.

Por disposición del juez federal de turno, se ordenó el secuestro de la sustancia y el motociclista continuó en libertad ambulatoria. Además, personal de Tránsito Municipal secuestró preventivamente la motocicleta porque el conductor no contaba con la documentación correspondiente.

Otro procedimiento en una plazoleta

El segundo hecho ocurrió durante la noche del sábado 21, en la plazoleta ubicada en la intersección de las calles General Guido y Zabala Ortiz. Allí, efectivos del Comando Radioeléctrico, Sección Motorizada de la U.R.O.P. N.º 2, identificaron a dos jóvenes de 18 años.

En el marco del control, los policías observaron debajo del asiento de uno de los jóvenes diez envoltorios de nylon con una sustancia pulverulenta, también con características similares a la cocaína.

Personal de Lucha Contra el Narcotráfico realizó las actuaciones correspondientes y mantuvo comunicación con el fiscal federal de turno. La autoridad judicial dispuso el secuestro de la sustancia y ambos jóvenes continuaron en libertad ambulatoria.