El argentino sumó puntos junto a Pierre Gasly y el equipo francés quedó a 27 unidades de su rival por el quinto puesto del Campeonato de Constructores.

Colapinto terminó sexto en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 y, junto con el quinto puesto de Pierre Gasly, permitió que Alpine sumara 18 puntos y recortara la diferencia con Racing Bulls en la lucha por el quinto lugar del Campeonato de Constructores.

La escudería francesa volvió a sumar después de dos Grandes Premios y aprovechó que su rival no consiguió unidades en el circuito callejero de Las Vegas, escenario de la 21ª fecha de la temporada 2026.

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Alpine se acercó a Racing Bulls

Antes de la carrera, Racing Bulls tenía 114 puntos contra los 69 de Alpine. Luego del resultado en Nevada, la diferencia quedó reducida a 27 unidades, cuando restan dos fechas y todavía hay un máximo de 116 puntos en juego para los equipos.

Racing Bulls no pudo sumar porque Arvid Lindblad abandonó y Liam Lawson finalizó decimoquinto, después de haber largado desde el pitlane por problemas en su monoplaza.

Con este resultado, Alpine mantiene posibilidades matemáticas de terminar entre los cinco mejores equipos. Para conseguirlo, deberá sumar con Colapinto y Gasly y esperar que Racing Bulls no obtenga resultados importantes en las últimas carreras.

El elogio de Flavio Briatore

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, destacó el desempeño de los dos pilotos. “Hoy hemos logrado un resultado fantástico como equipo; tanto Pierre como Franco han hecho un trabajo excelente y han pilotado muy bien en una carrera que exigía mucha precisión y concentración”, manifestó en un comunicado del equipo.

El italiano también remarcó que los 18 puntos representaron el mejor resultado de Alpine en lo que va de la temporada. “Este resultado nos permite ser muy optimistas y, además, brinda al equipo en Enstone un motivo de celebración tras una racha de resultados complicada en la segunda mitad de la temporada”, agregó.

Briatore publicó además una fotografía junto a Colapinto y Gasly en su cuenta de Instagram, acompañada por el mensaje “buen trabajo”.

Qué dijo Colapinto después de la carrera

El piloto argentino celebró la actuación de Alpine y valoró haber podido competir con autos de equipos más fuertes. “Contento con los puntos. Con el seis mío y el cinco de Pierre. Los dos en los puntos y es positivo”, expresó.

Colapinto también explicó que perdió tiempo durante distintos momentos de la carrera, entre ellos las situaciones de doble y simple bandera amarilla, aunque destacó el ritmo del Alpine A526 con neumáticos medios.

El Gran Premio de Las Vegas fue ganado por Max Verstappen, seguido por los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri. Gasly llegó a ubicarse tercero durante la competencia y peleó con pilotos de Mercedes y McLaren.

Cómo quedó el campeonato

Mercedes lidera el Campeonato de Constructores con 666 puntos y ya aseguró el título. Ferrari suma 517, Red Bull 440, McLaren 431, Racing Bulls 114 y Alpine 87.

En el torneo de pilotos, Andrea Kimi Antonelli también se consagró campeón con 402 puntos. Colapinto quedó decimocuarto con 35 unidades, mientras que Gasly ocupa el décimo puesto con 52.

La próxima carrera será el Gran Premio de Qatar, previsto entre el 27 y el 29 de noviembre en el Circuito Internacional de Lusail. La temporada finalizará en Abu Dhabi, del 4 al 6 de diciembre.