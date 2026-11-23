El joven fue agredido en San Antonio de Padua por el exnovio de su pareja, un rugbier de 17 años. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.

Un hombre de 19 años fue atacado a golpes en la localidad de San Antonio de Padua, partido de Merlo, y quedó inconsciente tras recibir un impacto en la cabeza. La agresión fue registrada por las cámaras de seguridad de un comercio.

El episodio ocurrió el sábado por la tarde. Según el relato de su padre, identificado como Pablo, la víctima estaba sentada con un amigo y tomando una gaseosa cuando el adolescente se acercó por detrás y comenzó a golpearla.

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El agresor tiene 17 años y es jugador de rugby. De acuerdo con el testimonio del padre, habría atacado al joven porque estaría saliendo con su exnovia. El hombre sostuvo además que el adolescente llegó acompañado por otros dos amigos.

“Sinceramente, estamos todos preguntándonos qué pasó. Mi hijo estaba con un amigo sentado tomando una gaseosa y, sin mediar palabra, esta persona lo agrede como se ve en el video y lo deja desmayado en el piso”, relató Pablo en diálogo con Arriba Argentinos, de eltrece.

El padre de la víctima afirmó que el ataque habría sido premeditado y describió la secuencia: “Dio una vuelta con el auto, lo vio a mi hijo tomando una gaseosa, fue por detrás y los otros dos se quedaron para que mi hijo no pudiera reaccionar”.

Según su declaración, el joven perdió el conocimiento con el primer golpe y luego recibió cinco trompadas más, dirigidas a la cabeza, una de ellas en la sien y las restantes en la nuca. La víctima le habría contado que no recuerda lo ocurrido después del primer impacto.

El estado de salud del joven agredido

Después del ataque, el joven fue trasladado a un hospital y debió realizarse una tomografía debido a la pérdida de conocimiento. Actualmente permanece en su casa con golpes, hinchazón y mareos, y debe cumplir reposo.

La familia espera un nuevo control médico para evaluar su evolución. Pablo señaló que las primeras 24 horas eran las más críticas y que ahora deben continuar con los controles indicados.

La denuncia de la familia

El padre cuestionó que el adolescente no haya sido demorado después del episodio. Según contó, el agresor se retiró del lugar junto con sus dos amigos y la familia del joven se comunicó con ellos al día siguiente para pedir disculpas.

Pablo también aseguró que no sería el primer episodio violento protagonizado por el adolescente. “Es una persona violenta y que siempre tiene inconvenientes”, afirmó. Además, dijo que la madre del joven le habría reconocido que anteriormente tuvo que pedir disculpas por otro ataque.

El hombre indicó que realizará la denuncia y vinculó su preocupación con el caso de Fernando Báez Sosa: “No aprendimos nada con el caso de Báez Sosa”, lamentó.