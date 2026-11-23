Los relevamientos privados estiman una suba de precios de entre 1,8% y 1,9%, aunque el avance del tipo de cambio mayorista podría impactar sobre diciembre.

La inflación de noviembre podría desacelerarse respecto del 2,2% registrado en octubre, según las proyecciones preliminares de distintas consultoras privadas. Los relevamientos ubican el aumento de precios del mes entre 1,8% y 1,9%, aunque la suba reciente del dólar mayorista abrió dudas sobre el posible traslado a los valores de diciembre.

La atención de los analistas se concentró especialmente en la evolución de los alimentos y las bebidas, cuyos precios son relevados semanalmente por varias consultoras. Durante la tercera semana de noviembre se observaron aumentos moderados y bajas en algunos productos frescos, aunque con diferencias entre las canastas analizadas.

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Qué mostraron los relevamientos de alimentos

La consultora LCG registró un aumento de 0,3% en alimentos y bebidas durante la tercera semana de noviembre. Con ese resultado, la canasta acumuló una suba de 0,9% en el mes, mientras que el promedio de las últimas cuatro semanas se desaceleró a 1,2%, 0,2 puntos porcentuales menos que en la medición anterior.

Según LCG, los panificados y las bebidas explicaron poco más de la mitad de la inflación promedio acumulada en cuatro semanas. Ese comportamiento contrastó con las bajas detectadas en algunos productos frescos.

EconViews, en tanto, relevó una caída de 0,1% en una canasta de alimentos y bebidas en supermercados. La variación estuvo influida por una baja de 2,1% en verdulería, mientras que los lácteos aumentaron 0,5%. Para esa consultora, el avance acumulado en las últimas cuatro semanas fue de 1,4%.

Invecq también informó una deflación de 0,1% en alimentos y bebidas no alcohólicas durante la última semana. Sin embargo, al incorporar otros rubros, estimó que el nivel general de precios subió 0,3%. El mayor incremento correspondió a equipamiento y mantenimiento del hogar, con 2,4%, seguido por bebidas alcohólicas, con 1,3%, y recreación y cultura, con 0,9%.

En la comparación de cuatro semanas, Analytica midió una variación de 1,7% en su canasta, por encima de los registros de LCG y EconViews.

La suba del dólar y su posible impacto

El dólar mayorista pasó de $1.551 el lunes a $1.580 al cierre de la semana, una suba de $29 en cinco jornadas. Desde el último día de octubre, el incremento acumulado llegó a 2,5%, según los datos citados en el relevamiento.

El economista de EconViews Alejandro Giacoia consideró que el movimiento todavía fue moderado en el mercado oficial. “Con respecto al dólar la suba todavía no fue tan grande y estuvo relativamente controlada al menos en el oficial”, afirmó.

Giacoia advirtió que una mayor incertidumbre sobre la trayectoria cambiaria podría tener efectos más amplios sobre los precios. “En la medida en que haya más incertidumbre sobre lo que puede pasar con el tipo de cambio ahí podría llegar a pegar más sobre la inflación”, expresó.

De todos modos, sostuvo que el impacto inicial debería ser limitado porque el aumento se produjo sobre el final del mes. “Por ahora el impacto debería ser bastante acotado y además como se da sobre el final del mes no pegaría tanto sobre noviembre, quizás podría pegar incluso en diciembre”, señaló.

El economista de Analytica Claudio Caprarulo también destacó que la suba acumulada del tipo de cambio quebró la tendencia observada desde agosto, cuando los incrementos mensuales se ubicaron por debajo del 1%. “La dificultad respecto a otros períodos donde también sucedió un comportamiento similar es que ahora las expectativas son más negativas, y también juegan un papel en la formación de precios”, afirmó.

Caprarulo sostuvo que será necesario esperar las próximas semanas para dimensionar el alcance del traslado de la suba cambiaria a los precios.