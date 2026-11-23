El hombre aseguró que la mujer le habría revelado esa versión durante los primeros días de la investigación. El Tribunal Oral Federal de Corrientes convocó al letrado para el jueves 26 de noviembre.

Loan Danilo Peña continúa desaparecido desde el 13 de junio de 2024 y el caso sumó una nueva versión durante el juicio oral. Su exabogado, José Alejandro Fernández Codazzi, afirmó que Laudelina Peña le habría confesado que el cuerpo del niño estaba en una laguna, aunque aclaró que “no habían buscado bien”.

Tras sus declaraciones públicas, el Tribunal Oral Federal de Corrientes citó al letrado para el jueves 26 de noviembre. Los jueces buscarán que amplíe sus dichos, explique el contexto de las supuestas conversaciones y precise qué elementos podrían respaldar esa pista.

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La versión sobre el accidente

Fernández Codazzi sostuvo que Laudelina le había contado que el niño sufrió un accidente y que luego se habría intentado desviar la investigación. “Me dijo que Loan estaba en una de las lagunas, pero no se buscó como se tenía que buscar”, relató.

El abogado también vinculó su versión con María Victoria Caillava. Según afirmó, Laudelina le habría contado que se reunió con ella y recibió indicaciones sobre dónde plantar el botín de Loan. El letrado aseguró, además, que su entonces clienta le había mostrado cómo habría realizado esa maniobra.

Fernández Codazzi recordó la declaración de Laudelina ante la Fiscalía, los días 5 y 6 de julio de 2024, cuando sostuvo la hipótesis del accidente. “Todos los que estábamos, ocho abogados, después de declarar Laudelina Peña salimos convencidos que fue un accidente”, afirmó.

La querella cuestionó los dichos

La versión fue cuestionada por la querella y también se contrapone con el recorrido de la declaración de Laudelina. La mujer primero sostuvo que Loan había sufrido un accidente, pero luego se retractó y denunció presiones de su entonces abogado para mantener ese relato.

Fernández Codazzi responsabilizó a la defensora Mónica Chirivín por el cambio de rumbo en la negociación con la Fiscalía y por la posterior retractación de Laudelina.

El fiscal Carlos Schaefer advirtió que los dichos del letrado se basan en una versión atribuida a Peña, quien después modificó su declaración. Por ese motivo, la nueva revelación no constituye una prueba concluyente sobre el destino del niño.

Qué busca esclarecer la citación

La convocatoria judicial no implica que la Justicia haya validado la hipótesis del accidente ni que exista un nuevo hallazgo en el terreno. Se trata de una medida para incorporar al debate una versión que hasta ahora fue difundida públicamente.

El juicio oral por la desaparición de Loan comenzó el 16 de junio y tiene a 17 acusados. La Fiscalía Federal sostiene que el niño fue sustraído de manera planificada, una hipótesis que se contrapone con la versión del accidente reinstalada por su exabogado.

La desaparición de Loan

Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en El Algarrobal, un paraje rural de 9 de Julio, Corrientes, después de un almuerzo familiar.

Desde entonces, la investigación atravesó múltiples hipótesis, declaraciones contradictorias, cambios de jurisdicción y una causa federal por sustracción y ocultamiento. A más de dos años de aquel día, el niño continúa desaparecido y no hay certeza sobre qué ocurrió ni dónde está.