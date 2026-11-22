La banda liderada por Cristian “Toti” Iglesias fue la encargada del cierre del encuentro, que debió trasladarse al Espacio Mitre por las condiciones climáticas.

Jóvenes Pordioseros cerró la previa del Calle Angosta Rock en Villa Mercedes, en un encuentro organizado por la Municipalidad que debió trasladarse al Espacio Mitre debido a las condiciones climáticas. El lugar previsto originalmente era el Complejo Aubert.

La jornada comenzó durante la siesta y reunió a distintas bandas locales y regionales. Por el escenario pasaron Riot, Cynnar, Sativa, Ciénaga, Hormiga Rn’r, Acertijos, Yunque, Dynnamo, Alissia Franca, E Kejoso, Eurotrip, Las Peligrosas y Wanted Country.

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El cierre estuvo a cargo de Jóvenes Pordioseros

El recital de Jóvenes Pordioseros comenzó cerca de las 14, ante un público que conocía la historia de la banda y sus canciones. Durante el show, Cristian “Toti” Iglesias invitó a músicos locales a compartir el escenario y también se mezcló entre los asistentes de Villa Mercedes.

En un momento del recital, Iglesias destacó la presencia de un padre que había asistido junto con su hija de cuatro años. Según la cobertura, la niña conocía las letras de las canciones.

Cuándo será el Calle Angosta Rock 2026

La presentación funcionó como antesala del Calle Angosta Rock 2026, que tendrá dos noches con bandas nacionales y una jornada dedicada exclusivamente a los bateristas.

La fiesta se realizará los días 4, 5 y 6 de diciembre, con la participación anunciada de Bersuit, Las Pelotas y La Mancha de Rolando.

La grilla del festival

Las fechas centrales comenzarán el viernes 4 de diciembre en los escenarios Alfonso y Zavala, con las presentaciones de YSY A, Bersuit y Cielo Razzo.

El sábado 5 será el turno de Las Pelotas, Viejas Locas por Fachi y Abel, exintegrantes de la banda fundada por Pity Álvarez, y La Mancha de Rolando.

El domingo se desarrollará Bateros a la Calle Angosta, una propuesta que reunirá a 80 bateristas en una presentación colectiva. Los músicos tocarán en simultáneo junto con una banda que interpretará entre 10 y 11 canciones.