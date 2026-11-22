Federico Gastón Olguín fue visto durante la madrugada del 22 de noviembre. La Policía solicitó información a la comunidad.

Un hombre de 31 años es buscado en Villa Mercedes luego de que fuera visto por última vez durante la madrugada del 22 de noviembre del corriente año, según informó la Comisaría Seccional Décima.

Se trata de Federico Gastón Olguín, domiciliado en esa ciudad. La dependencia policial solicitó la colaboración de la comunidad para obtener datos que permitan establecer su paradero.

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Características y vestimenta

Olguín es de contextura delgada, tez blanca, cabello corto y barba. Al momento de ausentarse vestía un buzo gris, pantalón negro, visera negra y zapatillas blancas.

De acuerdo con la información difundida, se movilizaría en una motocicleta Honda Wave 110 cc de color negro.

Cómo aportar información

Quienes puedan aportar datos sobre su paradero o ubicación deben comunicarse con la dependencia policial más cercana o llamar al sistema de emergencias 911.