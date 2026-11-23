El nuevo linaje fue identificado en tres pacientes de la provincia de Buenos Aires. La OMS lo clasificó como variante bajo vigilancia y los especialistas destacaron la importancia de mantener la vacunación al día.

Científicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) detectaron una nueva variante de COVID-19 en tres pacientes internados en hospitales de la provincia de Buenos Aires. Se trata del linaje PJ.2.1, descendiente de Ómicron, que presenta una mayor capacidad de transmisión, aunque por el momento no hay indicios de que provoque cuadros más graves.

Las muestras correspondían a dos bebés de uno y dos meses y a un adulto de 58 años. Los tres casos fueron secuenciados en el Laboratorio de Salud Pública, Área Genómica y Diagnóstico Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, donde se confirmó la presencia del linaje.

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Qué se sabe sobre el linaje PJ.2.1

La doctora Mariana Viegas, responsable del laboratorio e investigadora de la UNLP y del CONICET, explicó que el equipo realiza un monitoreo genómico de virus con impacto en la salud pública. En ese proceso se analizaron las muestras de los tres pacientes y se identificó el nuevo linaje.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporó a PJ.2.1 a la categoría de variante bajo vigilancia. Según el organismo, se trata de un linaje del SARS-CoV-2 descendiente de JN.1, cuya proporción crece a nivel mundial, principalmente por detecciones en la región de las Américas, con mayor presencia en Canadá y Estados Unidos. También se registraron casos en Brasil.

La OMS considera bajo el riesgo adicional para la salud pública asociado con PJ.2.1, aunque aclaró que esa evaluación tiene baja confianza. Hasta el momento, los datos clínicos comparativos no son suficientes para establecer si el linaje está relacionado con una mayor gravedad de la enfermedad.

Síntomas y respuesta de las vacunas

Los síntomas atribuidos a PJ.2.1 son similares a los de un resfrío o una gripe: fiebre, tos, dolor de garganta y secreción nasal. Su mayor capacidad de transmisión puede aumentar las posibilidades de contagio, especialmente entre las personas con mayor riesgo de complicaciones.

Ensayos de laboratorio mostraron que los sueros de personas vacunadas con formulaciones adaptadas a LP.8.1 y XFG lograron neutralizar el linaje. La infectóloga Mariana Viegas remarcó la importancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación y extremar los cuidados en quienes tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

El infectólogo Ricardo Teijeiro sostuvo que, por el momento, los tres casos no representan una situación de gravedad y que no existen indicios de que PJ.2.1 sea más agresiva que las variantes anteriores. También señaló que las vacunas continúan siendo útiles porque el linaje deriva de Ómicron.

En el caso de los bebés menores de seis meses, que todavía no recibieron vacunas, Viegas indicó que cuentan con anticuerpos maternos. Teijeiro recomendó que los adultos mayores, las personas inmunosuprimidas, las embarazadas y quienes presentan factores de riesgo mantengan la vacunación al día.

Por qué pueden surgir nuevas variantes

La infectóloga Elena Obieta, directora de Epidemiología del Municipio de San Isidro, explicó que el COVID-19 continúa circulando en la comunidad. Según señaló, esa circulación permite que aparezcan mutaciones genéticas cuando el virus pasa de una persona a otra.

Obieta indicó que los casos atraviesan períodos de mayor y menor incidencia, y que en algunos momentos el COVID-19 supera a la influenza o al virus sincicial respiratorio entre los pacientes internados. Por ese motivo, destacó que las vacunas pueden no tener una efectividad del 100% frente a una nueva variante, pero siguen siendo fundamentales para reducir el riesgo de enfermedad grave.