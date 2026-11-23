Mundo Dulce obtuvo el primer puesto en la categoría tradicional durante la celebración en honor a Pietro Gualdoni, creador de un panificado símbolo de la ciudad.

La rasqueta volvió a reunir a familias, panaderos, emprendedores y artesanos en el Complejo Calle Angosta de Villa Mercedes, donde se realizó la segunda edición de la fiesta en homenaje a Pietro Stefano Gualdoni, creador de este panificado representativo de la ciudad.

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La celebración se desarrolló durante toda la jornada del domingo 22 de noviembre, desde la mañana hasta el atardecer, con elaboración y venta de rasquetas recién salidas del horno. La organización estuvo a cargo de la Municipalidad de Villa Mercedes.

Premios a las mejores elaboraciones

En la categoría Mejor Rasqueta tradicional, el primer puesto fue para Mundo Dulce. Moasca obtuvo el segundo lugar y Primitivo, el tercero.

También se reconocieron las propuestas de la categoría Rasqueta Innovadora. El primer premio fue para Rossi, seguido por De Lola y Alma Dulce.

Además, Santa Verónica recibió la distinción a Mejor Stand. Durante la jornada, la panadería sorteó entre sus clientes una rasqueta gigante de más de siete kilos.

Una jornada con propuestas tradicionales e innovadoras

Los visitantes pudieron probar la versión tradicional, además de variedades rellenas con jamón y queso o salame. También hubo combinaciones con nuez y roquefort, ají, azúcar, dulce de tableta, dulce de leche, chorizo, semillas y opciones integrales.

Las elaboraciones se realizaron en vivo y los panaderos destacaron la respuesta del público. Según se informó, la producción prevista para toda la jornada se agotó antes de lo esperado, por lo que los participantes debieron preparar más unidades. Algunos terminaron vendiendo el doble de lo planificado.

La actividad incluyó música en vivo de Piky Silvera y Canto Amigo, además de presentaciones de la academia Por la Huella y el taller de danza Retumbo.

Homenaje a la familia Gualdoni

Durante el evento, la Municipalidad entregó una distinción a la familia Gualdoni, que fue recibida por Elena Gualdoni, bisnieta de Pietro Stefano Gualdoni.

La celebración se realizó en el patio gastronómico del Complejo Calle Angosta y permitió a los comercios participantes mostrar sus productos y generar movimiento económico. Los panaderos solicitaron que la fiesta vuelva a organizarse cada año.