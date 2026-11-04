Buscan a un adolescente de 13 años que salió rumbo a la escuela en Villa Mercedes

Matías Facundo Quiroga se ausenta desde el miércoles 4 de noviembre. La CANAF solicitó información al 911 o en la dependencia policial más cercana.

Un adolescente de 13 años es buscado en Villa Mercedes luego de ausentarse de su hogar cuando se dirigía a la escuela, informó la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF).

Se trata de Matías Facundo Quiroga, quien salió de su casa el miércoles 4 de noviembre a las 14. Según la información difundida, desde ese momento no se conoce su paradero.

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La madre y el padrastro del adolescente realizaron el escrito formal en la CANAF durante la noche del mismo miércoles.

Cómo reconocerlo

Matías tiene contextura física robusta, mide aproximadamente 1,60 metros, es de tez blanca y lleva el cabello corto, de color castaño claro. Sus ojos son marrón claro.

Al momento de ausentarse vestía un pantalón de jogging gris, una remera azul y zapatillas marrones.

Ante cualquier información que permita localizarlo, se solicita comunicarse al 911 o dirigirse a la dependencia policial más cercana.