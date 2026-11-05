El ISSP inicia los exámenes médicos para ingresar a las fuerzas de seguridad en San Luis

Los postulantes que aprobaron las evaluaciones académica y psicológica serán convocados entre el 16 y el 19 de noviembre para continuar el proceso de ingreso al ciclo lectivo 2027.

El ISSP de San Luis avanza con una nueva etapa del proceso de selección de agentes de Policía y subayudantes del Servicio Penitenciario para el ciclo lectivo 2027. Los postulantes que aprobaron el examen académico y la evaluación psicológica deberán presentarse ahora a los exámenes médicos.

La instancia se desarrollará entre el 16 y el 19 de noviembre, desde las 8 hasta las 16, según informó el rector del Instituto Superior de Seguridad Pública “Coronel Juan Pascual Pringles”, Gerardo Velázquez.

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Las evaluaciones se organizarán en grupos de 80 personas por jornada. Los postulantes que hayan superado las dos primeras etapas recibirán una notificación en las direcciones de correo electrónico declaradas, con las indicaciones y los requisitos para asistir.

Qué evaluarán en esta etapa

Los exámenes estarán a cargo de médicos, kinesiólogos, enfermeros y otros integrantes del equipo profesional. Durante la instancia se revisarán las condiciones médicas y los requisitos establecidos en la Resolución N° 21.

Entre los aspectos contemplados por la normativa se encuentran los tatuajes y piercings, que pueden constituir causales de no ingreso, de acuerdo con lo señalado por Velázquez.

Las próximas instancias del proceso

Una vez finalizada y aprobada la evaluación médica, los postulantes deberán realizar una evaluación de nivelación física, prevista antes de finalizar el año. Quienes continúen en el proceso participarán luego del período de adaptación durante febrero.

La vicerrectora del ISSP, Paula Delgado, destacó el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Seguridad y el trabajo orientado a garantizar la visibilidad y transparencia de cada instancia de la convocatoria.

Para obtener más información, los interesados pueden consultar el sitio oficial de la institución.