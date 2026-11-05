Villa Mercedes: instalaron 11 alarmas ciudadanas en el barrio Colón

Los dispositivos brindarán cobertura a unas 1.000 viviendas y elevaron a 282 las alarmas activas en la ciudad.

Las alarmas ciudadanas fueron inauguradas este jueves en el barrio Colón de Villa Mercedes, durante un acto encabezado por el gobernador Claudio Poggi. Los 11 dispositivos instalados brindarán cobertura a aproximadamente 1.000 viviendas.

Con esta incorporación, la ciudad alcanzó las 282 alarmas instaladas y en funcionamiento. En el conjunto de la provincia, el total llegó a 782 dispositivos activos, según se informó durante la presentación.

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Cómo funciona el sistema

El acto contó con la presencia de la viceintendenta Silvina Galetto, funcionarios del Ministerio de Seguridad, legisladores y vecinos del barrio. Durante la jornada se destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, el municipio y la comunidad como parte de la estrategia de prevención del delito.

El director de Prevención Ciudadana, Marcos López, explicó que el sistema funciona mediante una aplicación móvil vinculada con los dispositivos. Señaló que la herramienta permite agilizar la respuesta ante una emergencia porque el operador del 911 recibe información sobre la identidad de quien activa la alarma y su ubicación.

“Son dos botones: uno grande que dice ‘911’ y otro que dice ‘enviar’. Apretando eso, nosotros acortamos el tiempo de respuesta. El operador del 911 ya sabe quién está accionando la alarma y dónde estamos ubicados. Y esos 10, 15, 20 segundos en una emergencia son fundamentales”, afirmó López.

El funcionario también indicó que la aplicación no tiene límite de descargas por hogar y convocó a las familias a difundir su uso.

Una demostración en el barrio Colón

El presidente de la Agencia de Ciencia, Tecnología y Sociedad, Pablo Guerreiro, realizó una demostración junto con la vecina Alcira Farfaro. Tras activar la aplicación, Farfaro recibió una llamada de una operadora del 911, quien confirmó su identidad y la ubicación en la esquina de Colón y San Lorenzo.

Durante la prueba, la operadora consultó si era necesario que el dispositivo volviera a sonar durante 40 segundos. Ante la respuesta afirmativa, la alarma se activó nuevamente.

Guerreiro explicó que la primera señal funciona como una advertencia disuasiva y confirma que el pedido llegó al sistema. La segunda activación comunica al resto de los vecinos que la asistencia está en camino.

“Es muy sencillo, es muy preciso, uno no necesita estar dando demasiadas explicaciones, ya el 911 tiene la información precisa hacia dónde ir”, sostuvo.

La cobertura en Villa Mercedes

El gobernador Poggi precisó que las 11 alarmas instaladas alcanzan a unas 1.000 viviendas del barrio Colón. Además, remarcó que la aplicación puede utilizarse aunque los integrantes de una familia se encuentren fuera del área residencial.

“Si vos, un hijo, un nieto se va al centro o a un boliche a la noche, lejos del barrio, si tiene cargada la alarma se puede conectar con el 911. Entonces también sirve para cuidar a nuestros hijos y nuestros nietos cuando salen”, expresó.

El mandatario afirmó que, con las nuevas unidades, se cubre casi la mitad del territorio de Villa Mercedes e instó a los vecinos y a los establecimientos educativos a colaborar con la difusión y descarga de la aplicación.