Estafas con códigos QR: qué revisar antes de pagar para evitar perder dinero

Los códigos se utilizan diariamente en comercios, restaurantes y billeteras virtuales, pero también pueden emplearse para desviar pagos o conducir a sitios fraudulentos.

El riesgo no está necesariamente en escanear un código QR, sino en las acciones que se realizan después. Organismos oficiales advierten sobre nuevas formas de engaño y explican cómo proteger los datos personales y el dinero.

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Los códigos QR se convirtieron en una herramienta habitual para pagar compras, consultar menús, realizar trámites y acceder a distintos servicios. Sin embargo, su utilización también presenta oportunidades para los ciberdelincuentes, que aprovechan la confianza de los usuarios y la rapidez de las operaciones digitales.

El Gobierno argentino advierte sobre el QRishing, una modalidad de phishing que utiliza códigos QR para dirigir a las personas hacia páginas falsas, obtener información confidencial o inducir operaciones fraudulentas.

Escanear un QR no significa perder dinero

Es importante distinguir entre leer un código y autorizar una operación.

El simple escaneo de un QR no implica, por sí mismo, que se produzca una transferencia ni que una persona desconocida pueda retirar dinero de una billetera virtual.

El peligro aparece cuando el usuario accede a un sitio falso, introduce información privada o confirma una operación sin comprobar sus datos.

Una de las modalidades documentadas consiste en colocar adhesivos con códigos QR fraudulentos sobre los originales de un establecimiento comercial.

Qué comprobar antes de pagar

Cuando se utiliza una billetera virtual, es fundamental verificar que el nombre del destinatario y el importe sean correctos antes de confirmar.

Si los datos no coinciden con los del comercio, corresponde interrumpir la operación y consultar al vendedor.

También es recomendable observar si el código exhibido fue manipulado o presenta una etiqueta superpuesta.

Los mensajes urgentes son una señal de alerta

El Banco Central de la República Argentina advierte que los intentos de fraude pueden llegar mediante WhatsApp, SMS, correos electrónicos, llamadas y páginas web falsas.

Los delincuentes suelen recurrir a situaciones de urgencia: supuestos bloqueos de cuentas, premios inesperados, deudas o solicitudes de actualización de datos.

Ante estas comunicaciones, la recomendación es no utilizar enlaces recibidos de manera inesperada y acceder directamente a la aplicación o al sitio oficial de la entidad.

Cinco medidas para protegerse

Verificar que el código QR pertenezca al comercio o institución. Revisar la dirección web antes de ingresar información. Comprobar el destinatario y el importe de cada pago. No compartir contraseñas ni códigos de verificación. Mantener actualizado el celular y activar la autenticación de dos factores.

Qué hacer ante una posible estafa

Si se detecta una operación desconocida, el BCRA recomienda comunicarse inmediatamente con el banco o proveedor financiero a través de sus canales oficiales.

También conviene conservar comprobantes, mensajes y capturas de pantalla para documentar el reclamo o realizar una denuncia.

La prevención no exige abandonar los códigos QR, sino comprender su funcionamiento y prestar atención antes de autorizar cualquier operación.