Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal tras 23 años

El delantero de 41 años comunicó su decisión en una carta publicada en redes sociales y cierra su etapa internacional como máximo goleador histórico de selecciones masculinas.

Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal después de 23 años y comunicó la decisión mediante una extensa carta publicada en un video en sus redes sociales. El delantero, de 41 años, deja el equipo nacional como máximo goleador histórico de los combinados masculinos, con 146 tantos en 234 presentaciones oficiales.

“Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de nuestra selección nacional. Nunca la sentí exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de cederla al futuro”, expresó en el comienzo de su mensaje.

Publicidad

Una despedida después de una carrera histórica

Durante su trayectoria con Portugal, Cristiano Ronaldo conquistó tres títulos: la Eurocopa 2016 y dos ediciones de la Liga de las Naciones de la UEFA. Su ciclo comenzó en agosto de 2003, cuando debutó a los 18 años ante Kazajistán, en reemplazo de Luís Figo y bajo la conducción de Luiz Felipe Scolari.

Su primer gran torneo fue la Eurocopa 2004, disputada en Portugal. En ese certamen marcó dos goles, aunque el seleccionado local perdió 1-0 ante Grecia en la final disputada en Lisboa.

En el Mundial de Alemania 2006, Portugal alcanzó el cuarto puesto. Dos años después, tras la salida de Figo y en medio de un recambio generacional, Ronaldo asumió de manera permanente la capitanía, que ejerció en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y posteriores hasta su última participación en Norteamérica.

Los títulos con Portugal

El momento más importante de su etapa internacional llegó en la Eurocopa de Francia 2016. Portugal venció al seleccionado local en la final del Stade de France, pese a que Ronaldo debió salir reemplazado a los 25 minutos del primer tiempo por una lesión en la rodilla izquierda. El capitán permaneció junto al campo y festejó el triunfo 1-0, definido por Éder en el tiempo suplementario.

En 2019, el delantero también lideró al conjunto luso en la primera edición de la Liga de Naciones. Marcó tres goles en la semifinal contra Suiza y capitaneó la victoria 1-0 ante Países Bajos en Oporto.

Además, en 2021 superó la marca de 109 goles que pertenecía al iraní Ali Daei y se consolidó como el máximo goleador histórico del fútbol de selecciones masculinas.

El conflicto que antecedió al retiro

La última etapa de Ronaldo con la camiseta portuguesa estuvo atravesada por debates sobre su rol. En el Mundial de Qatar 2022 fue suplente en los octavos de final ante Suiza y en los cuartos frente a Marruecos, partido que terminó con la eliminación de Portugal.

Luego, el entrenador Roberto Martínez mantuvo al atacante como titular durante las eliminatorias y la Eurocopa 2024, en la que Portugal quedó eliminado en cuartos de final sin goles del delantero.

Tras el Mundial de 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, el seleccionado quedó eliminado en octavos de final ante España. Ronaldo había redactado una carta de despedida, pero la dirigencia de la Federación Portuguesa de Fútbol, encabezada por Pedro Proença, le pidió que continuara para acompañar la transición técnica.

El conflicto definitivo se produjo durante la ventana internacional de septiembre, ya con Jorge Jesus como entrenador. En el partido ante Noruega, disputado en Oslo por la Liga de Naciones, el técnico dejó al capitán entre los suplentes y no le dio minutos en la victoria 2-1.

Después de enterarse de que tampoco sería titular ante Dinamarca en Copenhague, Ronaldo abandonó la concentración sin autorización. La Federación Portuguesa de Fútbol abrió un expediente que derivó en una suspensión de 30 días y una sanción económica.

Aunque el delantero había afirmado a comienzos de octubre que estaría disponible una vez cumplida la suspensión, la falta de recomposición del vínculo terminó de definir su decisión.

El mensaje al pueblo portugués

En su carta, Ronaldo agradeció a sus compañeros, entrenadores, dirigentes, médicos, fisioterapeutas y trabajadores de la selección. También destacó el respaldo de su familia y el vínculo construido con los hinchas durante más de dos décadas.

“He dedicado mi vida a ser el mejor jugador del mundo. Hoy comprendo que la mayor victoria merecía representar al mejor país del mundo. Gracias por estos 23 años. Gracias por creer en mí”, expresó en el cierre de su despedida.

El futbolista aseguró que se marcha “con la frente en alto”, orgulloso del camino recorrido y consciente de haberlo dado todo por Portugal.