El SMN emitió una alerta amarilla y la REM advirtió por lluvias, granizo, actividad eléctrica y ráfagas intensas hasta las 18.

Las tormentas volverán a afectar a San Luis este miércoles, principalmente en el centro y norte provincial. La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitieron advertencias por precipitaciones de variada intensidad.

La REM informó que el aviso permanecerá vigente hasta las 18 y anticipó la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Según el organismo, los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en períodos breves, granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas de viento.

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En tanto, el SMN emitió una alerta amarilla para la provincia. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, aunque los registros podrían ser superados de manera puntual.

Cómo seguirá el tiempo en San Luis

De acuerdo con la REM, este miércoles se presentará inestable, con un leve ascenso de las temperaturas. Las mínimas promediarán los 12 °C y las máximas llegarán a los 27 °C.

El cielo estará de algo a parcialmente nublado. Se esperan lluvias durante la mañana, que después del mediodía podrían extenderse hacia sectores de la región central. El viento soplará del noreste, con intensidad leve a moderada y algunas ráfagas.

Para el jueves se prevé una jornada ventosa, algo inestable y con poco cambio en los registros térmicos, que oscilarán entre los 15 °C y 29 °C. La nubosidad será variable y se esperan ráfagas muy fuertes del sector norte en el noroeste provincial.

El viernes habría un ligero incremento de las temperaturas, con mínimas de 16 °C y máximas de 31 °C en promedio. El cielo permanecerá parcialmente cubierto en el norte y mayormente despejado en el resto de la provincia. El viento será variable del sector norte, con ráfagas fuertes.